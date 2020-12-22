貨款平白多付10萬 華裔險遭詐騙

定1萬4000多元的貨，卻收到多出10萬元的付款，異常作法讓業者起疑。(家具店業者提供)

新冠疫情推升網購需求，不法之徒也趁勢鎖定此類交易為詐欺目標，一家芝加哥的家具店的華裔 東主表示，該公司日前接獲來自杜拜的一筆一萬多元的訂單，但後來卻收到足足多出10萬的貨款存入該店銀行帳戶，對方接著要求將多付的10萬匯到指定帳號，引起業主警覺，結果證實該筆付款根本是空頭支票 ，店主說，還好最後一刻察覺，否則不僅賠了貨品還得損失10萬現金。

這名華人業者說，這次遇到的詐騙 手法非常高明，他的公司所設立帳號的銀行，在全美幾個城市有分行，但詐騙者刻意將付款支票寄到紐澤西州的分行，而不是該家具店經常造訪的伊州阿靈頓高地(Arlington Heights)分行，導致銀行收到支票後，無法像往常一樣通知業者，也使收款人很難第一時間察覺該筆款項是否有異狀。

差點上當的業者說，她向來非常小心防範詐騙，由於公司時常收到歐洲、中東的訂單，為避免匯款帳戶公開而讓不肖份子有可乘之機，還特別開立了一個專門提供客戶匯款的帳號，裡面僅保持最低存款額度以防萬一，這次收到杜拜訂單後兩天，她一早查詢網路銀行，發現一筆高達11萬多的款項入帳時，嚇了一大跳。

她立即打電話給銀行，追查款項支付來源，而由於收到支票的地點為該銀行的外州分行，因此多費了些時間查詢，在此同時，家具業主也接到電郵指稱，因定貨公司會計作業錯誤，多匯了10萬金額，因此要求華裔店家將多出款項匯到指定帳號。

從來沒有遇到這種事情的店東說，因為當天上午銀行才告知該筆匯款已經入帳，「本來還在考慮既然錢進帳，是否要快點依照指示把錢匯出，沒想到就接到銀行緊急通知，該支票為空頭支票」。

銀行並緊急關閉了家具店的帳戶，避免遭人盜用，經過這次經驗，業者提醒，網購成為風潮，各種詐騙也應運而生，商店收到支票付帳貨款後，最好等幾天確定真的入帳再出貨或退款。