返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺

關帥。(友人提供)

芝加哥華人 聚居的橋港區，21日傍晚發生一起致命槍擊案，一名33歲華人男子關帥(Shuai Guan)身中三到四槍，滿身是血倒在30街夾聯合街(Union Ave.)的巷子內，根據警方初步了解，受害華男疑在停車時遇搶劫而遭槍殺，關帥因傷勢過重不幸當場死亡。

警方表示，案發時間為晚間6時15分左右，警察 據報後抵達現場，發現受害華男倒在地上，身上至少中了三槍，警方隨後在附近發現一輛白色吉普車，車鑰匙仍在車上，這部白車應為中槍男子所有，初步研判為搶匪劫車時向車主開槍。

根據指出，關帥就住在案發地點附近，且持有隱蔽攜槍證，但警方在現場沒有找到槍枝，因此是否因受害者掏槍自衛時，反遭劫匪開槍死，仍在調查中。

一名下班的警察剛好住在附近，他向本報表示，他聽到幾聲槍聲後立刻從家裡跑出察看，第一時間沒有發現中槍者倒在巷子裡，約莫一分鐘大批警車、救護車趕到，才知道受害人倒在巷弄血流不止，傷勢相當嚴重。

熟悉受害者的友人22日接受本報訪問指出，關帥來自瀋陽，已經移民來美國 10多年，目前在一家送貨公司上班，另一半現為家庭主婦，他非常疼愛四歲的兒子，雖然送貨工作辛苦，但他任勞任怨，就希望給妻子與孩子更好的生活，昨晚深夜獲知關帥遇害，「認識他的朋友都非常痛心」，更對芝城惡化的治安相當不滿與無奈。

與關帥一起從瀋陽到美國的另一名友人說，他就住在關帥家附近，「以前這邊治安都還不錯，但最近越來越恐怖，不但時常傳出劫車案，連我家都在上周遭闖空門」，他說，關帥是很小心謹慎的人，沒想到還是遇到死劫，消息傳出，大家都很惋惜，也心疼頓失支柱的關家母子。

由於年節接近，為搶劫、偷竊案件的高發期，芝加哥警局再次呼籲民眾，務必隨時留意四周安全，保持高度警覺，且車內不要置放財物，此外，警局也呼籲公眾踴躍提供關帥死亡案件的線索，如有任何相關信息，可撥打911舉報。