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與矽谷比肩? 奧斯汀「矽丘」言之過早

奧斯汀訊
1990年代中期起，奧斯汀的外號中又多了一個「矽丘」。(Austin市府網頁)
1990年代中期起，奧斯汀的外號中又多了一個「矽丘」。(Austin市府網頁)

許多科技公司被德州吸引前來設點，惠普企業(Hewlett Packard Enterprise)和甲骨文(Oracle)是其中最大的兩例，但科技業分析家指出，在科技創新方面「矽谷」仍然是全球頭號巨人，「矽丘」(Silicon Hills)要取而代之言之過早。

日前全球第二大軟件公司甲骨文宣布把總部遷到奧斯汀以後，德州州長艾伯特(Greg Abbott)州長趁機倒打加州一耙，批評紐森州長(Governor Gavin Newson)和加州議會把企業稅率訂得太高，各種企業法規又特別嚴苛，以致於大批企業出逃。甲骨文有13萬5000名員工，過去兩年中有些人已經搬到德州居住，政治意識傾向保守的員工很樂意成為德州居民，加州越來越開放的風氣讓他們難以忍受，更何況德州的房價便宜得多。

不過分析家指出，企業到德州來是考慮低稅率、低租金和寬鬆的法規，把總部遷來德州的公司，仍然把創新與研發的重點放在矽谷 (Silicon Valley)。1990年代中期起，奧斯汀的外號中又多了一個「矽丘」 ，蘋果(Apple) 、谷歌(Google)、臉書(Facebook)、特斯拉(Tesla)在這裡都設有區域辦公室，不過它們的總部都還在矽谷。

最新的數據指出，矽谷所涵蓋的舊金山灣區九個縣，GDP為5350億元，如果把矽谷算成一個國家，在全球會排名第19。從2016到2018年，矽谷吸引了818億元的創投資金，同期間矽丘的投資金額是36億元。

彭博社(Bloomberg)發布的創新指數(Innovation Index)，2013年把美國列為第一，但今年美國的排名已經落到第九，該報告指出過去幾年中，美國的科技研發資金和科技教育進展，落後於幾個歐洲國家、中國和印度，因此對矽谷的威脅今天不是來自德州，而是來自海外，譬如上海和北京已經成為兩個科技重鎮，而且中國的年輕人樂於攻讀科技領域，這些都是令美國政府、企業與人民對中國疑忌的地方。

德州 矽谷 美國

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