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免疫不怕奔波 「她」成醫院抗疫利器

達拉斯訊
「莫克希」遇到小孩眼晴會變成心型。(Diligent Robotics網頁)
「莫克希」遇到小孩眼晴會變成心型。(Diligent Robotics網頁)

奧斯汀兩所醫院一年多以前開始試用一部送貨機器人，新冠疫情爆發以後「她」的優點更加明顯，醫院打算擴大這款機器人的運用範圍。

奧斯汀KXAN電視台報導，醫療城(Medical City)旗下的心臟科醫院與脊椎科醫院，去年開始運用「莫克希」(Moxi) ，她的工作是把交託的物品送到指定的地方去，例如把從病人身上抽取的生物樣本送到檢驗室去，稍後再把化驗報告送給主治醫師等。今年初疫情爆發後，醫院盡量避免人員之間接觸，這正好是莫克希的優點，她不會染上病毒，由她來遞送物品，就不需要員工來回奔波，減少了病毒傳播的機會。

醫院的營運長坎弗(Josh Kemph)指出，一趟送貨平均是10-15分鐘，莫克希每天跑50趟到70趟，因此節省了許多人力，醫護人員把省下的時間用在照顧病人上，讓醫療品質提升，這是病人受益的地方，新冠疫情爆發以後，醫院的人力嚴重不足，更凸顯了莫克希的有用之處。

這款機器人是「勤奮機械人科技」(Diligent Robotics)的產品，公司的總部在奧斯汀，執行長托馬茲(Andrea Thomaz)指出，因為疫情這款機器人的使用量增加，單單是11月份就成長了30%，目前公司近期的努力目標是讓中德州的醫院多運用莫克希。

去年奧斯汀的戴爾兒童醫院(Dell Children's Medical Center)試用了這款機器人，當她碰到孩子的時候，她的眼睛會變成心型，她的出現往往令小病患十分欣喜，讓醫院的氣氛舒緩了許多。當醫護人員在走道上跟莫克希打招呼的時候，她的表情也會有回應。勤奮機械人科技公司並不公開租金的資訊，但歡迎顧客私下詢問合作細節。

疫情 租金 德州

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