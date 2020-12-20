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網路配對約會 招來死亡威脅

編譯組／綜合報導
專家建議網路約會須小心核實。(Unsplash網頁)
專家建議網路約會須小心核實。(Unsplash網頁)

網路約會，小心至上，核實再核實。德州巴沙迪那(Pasadena)市男子Scott Davenport日前通過臉書網路約會，沒想到卻惹來一系列死亡威脅。

他告訴Fox 26台，這一切都發生在17日（周四），臉書App Facebook Dating。

過去一直在Facebook Dating上尋找愛情的Davenport說，「他從該App與一位名叫Noris的女子建立良好關係，但事實證明並非如此。」

他說「首先我在網路上先打招呼，然後她回答你好寶貝（Hello Darling）之類的。」

之後，他於17日和這位「Noris」於網路會面後，她迅速詢問他的電話號碼，然後將談話切為簡訊。

對方說「你來自哪裡？」Davenport回憶說「我回答我來自德州巴沙迪那。」

「那你呢？」Davenport詢問不果後，他馬上警覺這是假的，「我只是讓他們知道，若你想要錢，那就是在浪費時間。」

在那之後不久，Davenport收到不同電話號碼中傳來一系列不當的文字，有的電話自稱是「索爾（Saul），販毒集團Sinaloa Cartel頭目名字。」

「Saul」傳給Davenport一系列死亡人員和死亡威脅的圖像，「他們說若我不立即匯款給他們，他們就會來找我跟我的家人，殺死所有人。」

網路安全專家Adam Levin說，若有人受到威脅，要通知執法部門。他說，這種操作通常來自其他國家，並可能通過本地電話號碼進行連接。

他說，潛在的罪犯喜歡在假期中，讓孤獨的人上鉤，且利用這次疫情，民眾活動受限的時候，更願意與不認識的人進行交流。他提醒民眾「永遠不要信任，永遠要質疑，永遠要核實。」

至於Daveport對愛情的追求，他說他尚未回到網路上，但計畫不久後仍會回去，但「下一次，我會再等待久一點，才會說出他的聯繫電話。」

德州 臉書 App

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