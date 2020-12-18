員工預約疫苗太積極 麻州最大醫院系統服務器崩潰

麻州皮茨菲爾德(Pittsfield)，一位護士接種新冠疫苗。(美聯社)

麻州最大醫院系統Mass General Brigham新冠疫苗 員工註冊預約系統在12月16日晚崩潰，出現技術問題，原因是「大量員工試圖登陸預約新冠疫苗所導致。」

同樣由於員工的「熱情回應」，位於波士頓華埠 的塔夫茨醫學中心的新冠疫苗接種篩選資格和安排預約服務器也在本周崩潰。

據波士頓環球報，擁有近8萬名員工的Mass General Brigham在16日晚出現在線註冊系統「技術困難」後，第二天才恢復。

麻省總醫院(MGH)重症監護和肺移植醫生拉茲(Yuval Raz)在推特上說，「正在辦公室里，忍著淚水。」拉茲說，「APP崩潰後一夜沒睡，早上繼續等待，當天和第二天的疫苗名額在系統斷線之前就已經滿了。」

Mass General Brigham相關官員稱，由於員工注射疫苗興趣太高，以至於「預約系統速度慢到無法容忍」，管理員只好關閉了系統，以找出導致問題原因。但是後來仍有很多人試圖重新進入，而讓問題複雜化。技術人員為保證不再系統崩潰，選擇第二天分四波恢復，每次僅允許某些醫院員工訪問。

該醫院系統預計第一批收到8775劑疫苗。

塔夫茨醫學中心首席醫療官在聲明中稱，疫苗預約服務器在系統一開放時就出現問題，持續數小時。目前運作良好，但速度緩慢。