北維州華裔醫師接種新冠疫苗：打完無任何不良症狀

北維州伊諾瓦醫院本周啟動首批新冠疫苗接種工作，優先給在抗疫一線的醫護人員施打疫苗。（記者張筠 / 攝影）

新冠疫苗施打工作本周在全美啟動，北維州伊諾瓦醫院(Inova Hospital)的華裔 醫生靳普凯作為首批接種新冠疫苗的一員，表示接種疫苗後沒有出現任何不良症狀，隔天胳膊稍有痠痛，但仍然正常上班，該做的防護一點也不會少，疫苗算是一層額外的保護；身為所在科室第一名接種疫苗的醫護人員，他身邊的同事也都很關注他的狀況，「希望我接種完也能給大家增添信心」。

靳普凯是伊諾瓦醫院的一名放射科技術專家，平時主要負責X光和CT工作，由於新冠肺炎屬於上呼吸道疾病，基本所有病患都會到他的科室，因此他屬於風險最高的醫護群體，在本次疫苗接種工作中也有最優先資格。

他所在的醫院將醫護人員接種疫苗的順序分為三個批次，「第一批是直接和病人接觸的醫生、護士和實驗室人員，第二批為門診人員，第三批是行政人員」，根據目前的醫院計畫，第一批人員的接種工作將持續六周左右。

靳普凯17日下班後接種疫苗，「全程不到十秒，打後沒什麼感覺，在現場觀察等候了15分鐘」，由於打針護士的技術優良，他甚至覺得比平時打流感疫苗 更順暢，「一點也不疼」，靳普凯及該醫院人員首批接種的均為輝瑞疫苗，一共需接種兩劑，「兩針之間相隔21天」。

雖然以前沒有首批接種疫苗的經歷，靳普凯對新冠疫苗仍有信心，他身邊部分同事有顧慮，「但我覺得還好，畢竟年輕一些，抵抗力足夠」，打完疫苗也還能增添同事的信心；此外他表示，新冠疫苗已知的不良反應和一般流感疫苗差不多，「基本上是局部痠痛、發燒，嚴重一點可能就是眩暈」。

靳普凯表示接種完疫苗當晚有些疲憊，「可能是疫苗(導致)，也可能是工作本身比較累」；從疫情 爆發至今，他已在抗疫一線工作將近一年，「春季疫情高峰時物資和人力都比較緊張，現在物資基本充足，但總體病患數量仍在增加，所以工作強度還是很大。」

由於醫院部分人員離職或因病請假，靳普凯在近幾個月輪流承擔不同時段的班次，「每三周甚至兩周就要輪一周晚班，每天值班十小時」，除了生物鐘紊亂，夜班也要經歷更大的心理壓力和孤寂情緒，「身心都比較疲憊」。

靳普凯身邊也曾有多名同事確診，「我自己也會擔心，尤其進到隔離病房，戴上口罩，穿上防護服，把門一關上，感覺就像兩個世界一樣，能聽到自己的呼吸聲」，不過他一直以來都很重視防護，除了基本工作上的防護，「能不去的地方就少去，穿戴醫院消毒過的工作服，下班後在醫院洗好澡再回家，避免把病毒帶到外面。」

「打完疫苗後該有的防護還是要做好，畢竟抗體生效也需要時間」，回顧近一年來的抗疫工作，靳普凯說令他印象深刻的事情很多，「其中最深刻的是當時很多人給我們捐物資，甚至有很多幾年沒聯絡的朋友主動聯繫我，還是很感動的。」