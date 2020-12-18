馬州頒緊急令：聚會不得超十人 外州返回須檢測或隔離

大華府官員呼籲民眾今年節假日在家慶祝，避免不必要的聚會。（記者張筠 / 攝影）

馬州 州長霍根(Larry Hogan)17日晚發布緊急命令(emergency order)，規定馬里蘭居民只能在涉及必要事務(essential matters)的前提下到外州旅行，從外州返回馬州的居民以及外州訪客必須接受新冠病毒檢測 ，檢測結果須為陰性，或者須在進入馬州後自行隔離十天；該命令不適用於相鄰的華府、德拉瓦州、維州和賓州；州府也再將聚會人數上限收緊至十人。

霍根表示，年底節假日臨近，為避免民眾舉行非必要慶祝活動，州府決定將社交聚會的人數上限從原來的25人收緊至十人，提醒民眾雖然新冠疫苗施打工作給社會增加防疫信心，民眾仍需慎重對待，避免病毒廣泛傳播。

霍根也頒布緊急命令，規定民眾只能在需處理必要事務的情況下到外州旅行，從外州返回的馬州居民以及外州訪客也須接受新冠疫苗檢測並呈陰性，或者要在進入馬州後自行隔離十天；不過該規定不適用於相鄰的華府、維州、德拉瓦州和賓州，華府和維州官員也呼籲民眾節假日不要外出，配合遵守各地的防疫政策。

霍根表示，緊急命令目的在於提醒民眾，違規者不會受罰，「州府對民眾遵守新規很有信心」；他表示接觸者追蹤工作顯明，家庭及社交聚會、外州旅行是目前馬州疫情 加劇的主要原因，雖然當前馬州疫情仍算穩定，「但節假日可能會迅速帶來最嚴峻的挑戰」，呼籲馬州民眾今年都在家過節。

霍根也宣布，州府將撥款1億8000萬元救助受疫情影響的工作者，其中5000萬元支援旅館行業，州府也將與各地方政府配合扶持商家的運營，包括分擔房租和水電費等壓力。