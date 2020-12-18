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逾6成餐館 無力支付12月份店租

黃惠玲
光靠外賣，餐館很難存活。(The Grail Cafe臉書)
光靠外賣，餐館很難存活。(The Grail Cafe臉書)

一項最新的調查指出，伊利諾州有56%的餐館、酒吧業主，無力支付12月份的全額租金，這項比率在全美範圍更高達61%。

根據波士頓的小企業網路研究公司Alignable的統計顯示，Alignable是從今年夏季開始定期追蹤調查疫情對於小企業、小商家的衝擊，該公司執行長葛洛夫斯(Eric Groves)說，今年夏天時，因為各地紛紛重啟經濟，整個商業情況明顯好轉，然而從9月份入秋開始，受到新冠確診人數增加，情勢再度反轉。

他說，尤其是向伊州這類因為氣候轉冷，而很難繼續維持戶外用餐的州別，所受到的波及最直接也最嚴重。

統計顯示，全美餐館無法全額支付11月店租的比率為42%，到12月份此比率大幅增加了19%，達到61%，而餐飲業也是所有行業中，最多人無法支付12月份租金的類別，排名第二的是美容沙龍業(46%)、旅遊休閒產業居第三(43%)。

受新冠疫情影響嚴重的伊州，於9月份時只有27%的餐廳、酒吧付不出全額店租，到10月份此比率增長到46%，11月份再度提高到54%，12月份微幅增加到56%。

與酒吧比較起來，餐館還算幸運，因為可以做外賣或取餐，葛洛夫斯說，但這種方式仍然不足夠產生可維持開銷與營利所需的收入。

Alignable統計，從今年4月份以來，約三分之一的小企業都面臨支付租金的困境，部分專家分析，只有一些能與房東達成協議的小企業，才有機會在這場疫情下存活下來。

在伊州、印州及科羅拉多州等地擁有六家Kuma's Corner餐館的東主凱恩(Ron Cain)說，唯一餐館自有的據點為芝加哥貝爾蒙大道上的建物，其他五處分店過去幾個月來，都必須與房東協商延後支付店租，「房東是否給予租金繳付寬限，是餐館存活的關鍵」。

在餐廳各項支出成本中，「員工薪資」與「店租」為最大的兩項開銷，Alignable表示，許多餐館都仰賴著聯邦或地方政府提供的緊急援助經費，勉強維持基本營運。

剛獲得芝市府提供一萬元補助的餐館The Grail Cafe東主霍姆斯(Holmes)說，這筆錢對他的餐館很重要，但每次申請這類所謂的「緊急資金」卻耗時過久，讓他在等待期非常緊張，「目前餐館只有外賣，開店時的單日收入大概只有300元」，現在終於等到額外的金援，但能繼續撐多久，他沒有充分信心。

伊州冬季寒冷，在餐館戶外用餐區吃飯，仍須穿著厚重外套。(特派員黃惠玲/攝影)
伊州冬季寒冷，在餐館戶外用餐區吃飯，仍須穿著厚重外套。(特派員黃惠玲/攝影)

租金 疫情 伊州

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