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兩華人假文件進口車胎 涉詐騙聯邦政府十餘年

休士頓訊
兩華人涉美政府輪胎關稅詐騙案，金額超過2000萬元，詐騙計畫長達十多年。（Unsplash網 頁）
兩華人涉美政府輪胎關稅詐騙案，金額超過2000萬元，詐騙計畫長達十多年。（Unsplash網 頁）

根據聯邦檢察官Ryan Patrick公佈，兩名德州華人居民經過精心策劃，欺騙美國政府長達十年，涉案價值超過2000萬元。執法機構現已逮捕兩名涉案人員，德州密蘇里市（Missouri City）華裔居民，現年53歲的周箏（Zheng Zhou，又稱為Miranda Zhou，音譯）和糖城（Sugar Land）現年40歲的劉坤（Kun Liu，又稱為Bruce）。

休士頓紀事報報導，美國司法部日前公佈起訴書，聯邦當局在調查涉及14人和一家中國輪胎國際貿易公司的一項耗資2600萬元的大規模欺詐案。起訴書中還提到休士頓地區的輪胎公司「Winland International Inc」（稱為Super Tire Inc.）涉案。

Patrick表示，中國業者企圖透過掠奪、複製和替代美國製造的商品和技術。非法進口和傾銷這些商品是系統地削弱美國競爭對手的一種方法。無論是中國政府的直接間諜活動，還是像中國企業這樣的貿易欺詐行為，美方會繼續調查並提告這些不法行為。

起訴書稱，該計劃的失敗之處在於，被告與其共謀逃避來自中國的越野和輕型卡車輪胎有關的反傾銷稅，他們與休士頓地區的輪胎公司「Winland International Inc」合作。

為了避免成千上萬元的進口關稅，被告涉嫌與中國境內的同伙合謀，使用偽造中國輪胎公司的發票和入關記錄，這些公司的稅率低於輪胎的實際製造商。起訴書稱，被告隨後將輪胎進口到美國時，向美國海關提交偽造記錄，以便輪胎公司「Winland International Inc」可以避免支付更高的關稅。他們還使用偽造的記錄低估輪胎的價值。起訴書稱，這些輪胎的價值超過2090萬元，並導致美國損失超過650萬元的進口關稅。

國土安全調查負責人Mark B. Dawson表示，十多年來，周箏及其同謀透過一系列違反公平貿易條例和美國進口法規，損害美國公司和消費者的利益，以獲取不公平的競爭優勢。

美國 中國 休士頓

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