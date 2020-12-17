吵翻天！8萬芝公校生想返校 教師工會堅拒回課堂

約4成符合資格學生選擇願意返校上課。(CPS網站)

芝加哥教育 委員會(Chicago Board of Education)公布該市公立學校系統(CPS)學生返校意願調查結果，數據顯示，約有7萬7000名(37%)的幼稚園到八年級學生願意返校上課，其中白人學生選擇回到校園的比率高達67%，而非裔、拉丁裔與亞裔學生平均大概只有三成願意返校上課。

不過，重開校園受到芝加哥教師工會(CTU)的強力反對，工會並提出「需等到全市新冠陽性確診率低於3%(目前確診率超過12%)」，才願意返校的條件。

芝加哥公校 計畫1月11日將首先讓約1萬6900名的學前幼稚園班(prekindergarten)以及特殊教育學生返校上課，其他從幼稚園到八年級學生，則將在2月1日返校上課，這個範圍內的公校學生人數，總計約19萬1000人。

芝加哥公校的重開計畫規定，如果選擇願意回校上課的學生，隨時都可以改成居家遠距上課，但選擇在家上網課的話，就無法在限定時間內改成返校上課，約有3.3萬名學生沒有回覆這份調查，CPS表示，未回覆者將與其他9.7萬名選擇上網課學生一起列入遠距教學名單。

調查指出，高達67%的白人學生選擇返校上課，非裔學生願意返校的比率為34%，亞裔生則有33%想回到校園，拉丁裔學生的返校意願比率為31%。

之前公校覺得返校需求最高的特殊教育學生，但實際只有36%願意返校上課，經濟困難學生同樣低於預期，約僅有32%選擇返校上課。

芝加哥教師工會主席夏爾奇(Jesse Sharkey)批評CPS說，只允許學生選擇是否返校上課，卻沒有提供教師有選擇機會的作法「是不對的」，因此教師工會決定反對公校重開計畫，且堅持必須符合工會認定的「安全、平等、信任」環境，才會返校上班。

對於CPS與工會的爭議，家長們也表達了聲音，其中一名家長古斯塔福森(Janine Gustafson)的說法受到許多家長認同。

她說，「我相信如果確診數沒有改善的話，CPS將會推遲開學計畫，但我的孩子很高興可以重返課堂，我們學校大部分的學生的看法也都是如此」，她還表示，很多家長非常支持重開學校，但又不敢說出來，怕因此得罪老師，她說，「我相信工會力量，但工會採取的極端立場，讓我感到失望」。

這位家長還建議，假使午餐時間脫下口罩危險，可以縮短上課時間，她也贊成小孩穿著冬季外套上課，這樣可以開著窗戶讓空氣流通，她與部分家長都希望公校與工會可以彼此保持彈性，讓學生可以安全返校。