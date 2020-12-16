過程全都錄！芝警突襲搜錯屋 無辜女裸體遭反銬

楊恩出面控訴警察行為造成她身心受創。(CBS影片截圖)

芝加哥 一名女社工約兩年前下班回家正脫了衣服準備換下上班服裝時，突遭10多名警察 闖入屋內搜索，裸體且雙手遭銬約20分鐘的她，十分驚恐至少向警察詢問「究竟發生什麼事」但都未獲理會，警方後來確認弄錯嫌犯地址，這名婦女日前獲法官允許取得事發當時警察隨身攝影 機拍下的影片，她15日公開該段視頻且出面受訪仍忍不住落淚說，「我至今仍驚魂未定」。

(影片來源：youtube)

芝加哥CBS電視台15日晚間播出這段訪問與影片前，芝市府一度試圖以法律手段，阻止警察隨身攝影機所拍攝影片的播出，但此舉遭聯邦法官否決。

此事件當事人為非裔的楊恩(Anjanette Young)是在2019年2月21日晚間7時左右下班回到家，正寬衣準備換衣服時，突然有巨大撞擊聲，她還沒有反應過來，10多位穿著制服的警察破門而入，警察邊喊「警察搜索，手舉起來，手舉起來」，從影片中可以清晰看到沒有穿衣服的楊恩，驚恐站在客廳不知所措，接著有名警察將她雙手銬在背後。

稍微回過神後，楊恩問警察究竟發生什麼事，「這裡只有我，沒有別人，你們要找誰？你們找錯房子了」，楊恩試圖向警察解釋但未獲回應，警察只是拼命翻找房間，看著滿屋子的帶槍警察，「我感覺我只要稍微亂動一下，可能就會被打死」。

搜索途中，有警察拿了一件浴袍批在楊恩身上，但因為她雙手被銬無法扶住衣服，披了等於沒披，期間警察幾次站在她的前面，卻無人幫她重新把衣服披好遮住身體，「每一分鐘就像永遠一樣久」。

楊恩說，她至少向警察說了43次「你們弄錯地址」，也不斷懇求警察讓她到房間穿好衣服，但遲遲沒有得到許可，直到整個行動進行15分鐘後，有一名女警進來，才把她帶到房間穿好衣服，但接著還是將她的雙手銬住。

20分鐘後，警方發現線人提供有關23歲的攜槍重刑犯的居住地點有誤，嫌犯其實是住在楊恩家的隔壁，一名警察在離開前向楊恩當面道歉，並承諾會修好大門。

楊恩於去年11月以「資訊自由法」(Freedom of Information, FOIA)，向警察要求取得這段警察隨身攝影機所拍下畫面但遭拒，她一狀告上法院後才順利拿到影片，楊恩接受CBS訪問並將公布影片前幾個小時，市府收到消息一度由律師向聯邦法院提出緊急動議以阻止影片播出，該動議後遭法官否決。