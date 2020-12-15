打假! 前警官非法追查75萬不存在的舞弊票

阿奎爾檔案照。（休士頓警局提供）

編譯組／綜合報導

休士頓 警局離職隊長阿奎爾（Mark Anthony Aguirre）在今年大選之前曾經報案指稱，哈里斯(Harris)縣有人謀劃大規模舞弊，但他卻私下跟蹤「疑犯」而且手持槍械對著「疑犯」。警方事後調查發現，所謂的「疑犯」根本只是一位空調維修人員，而所開的卡車中更沒有阿奎爾指稱的75萬份選票。

現年63歲的阿奎爾15日已經遭到逮捕，並依持致命武器造成加重傷害罪嫌控告阿奎爾，罪名成立的話，阿奎爾可能得在牢裡蹲上20年。警方另外調查發現，阿奎爾可能是受Liberty Center for God and Country所指使，總共收受26萬6400元以調查「大規模選舉舞弊案」。

阿奎爾在向警方報案後，連續跟蹤「疑犯」四天，最後在10月19日駕著自己的休旅 車衝撞「疑犯」貨車，並在「疑犯」下車後將他壓倒在地，並以膝蓋壓制「疑犯」背部，並拿出手槍對準「疑犯」。但是警方進一步查證後，沒有在阿奎爾指稱可疑的車輛內發現選票，反倒是發現了一堆空調零件與工具。

「疑犯」只是一名無辜的技工；調查也未發現有舞弊事端。哈里斯縣檢察官歐格（Kim Ogg）表示，阿奎爾已經越界，從選舉舞弊變成暴力犯罪，還好沒有人因此死亡，而他所指稱的舞弊只是倒果為因，先假設有犯罪案件存在，然後羅織罪證讓全案看起來真的存在。