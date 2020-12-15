我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪加入G聯盟培訓隊 與18歲新秀實戰等機會

正視氣候變遷問題！拜登將任命格蘭霍姆為能源部長

都什麼年代了 民主議會竟改不了「黑鬼」地名

陳德安
德州改不掉不少歧視性地名。(texas.gov)
德州改不掉不少歧視性地名。(texas.gov)

奧斯汀訊

過去德州有許多地名包括「Negro」(黑鬼) 這個字，將近30年前州議會通過一項法案，要把這些歧視性的地名改掉，其中列出的19個地點至今只有一個被成功改名。

美國奴役制度正式被廢除已經有一個半世紀，1991年德州州議會通過一項法案，規定要把Negro這個字從地理名稱上去除，哈里斯(Harris)縣縣政委員艾利斯(Rodney Ellis)是大力倡導那項法案的人士之一，他以為很快這些地方都不會再有Negro這個字。

今年5月喬治佛洛伊德遭警察不當對待以後，導發強烈抗議風潮，引起「全國公共廣播系統」NPR對那項法案的結果作追蹤，他們發現在那項法案中被作為例證的19個地方，只有蒙哥馬利縣的「黑鬼池塘」(Negro Pond)被改成「解放池塘」(Emancipation Pond) ，那是因為有一名開發商認為舊名不好聽，會影響民眾購屋的意願，因此要求改名。

　艾利斯聽到NPR的報導之後十分憤怒，但州議會表示並不是議會沒有盡責，而是聯邦內政部「聯邦地理名稱委員會」(U.S. Board on Geographic Names)沒有批准。原來改名字並沒有那麼容易，而且德州政府並沒有改名的實權。那19個地方改名的建議書送到聯邦地理名稱委員會以後，委員會一個接一個地拒絕，理由是申請書上並沒有陳述新名稱與各個地點的歷史關聯，而且黑鬼池塘成功改名是到2018年才發生的事。

　艾利斯指出，奴役制度是美國歷史上最大的汙點，如今已到種族平等的時代，那些有歧視性的地名必須全部更改。艾利斯與州眾議員雷諾茲(Ron Reynolds)於11月16日發函給德州交通局(Texas Department of Transportation)和德州地理名稱委員會(Texas Geographic Names Committee) ，要求這兩個單位與聯邦地理名稱委員會盡快協商，把德州所有包括Negro的地名全部改掉。

德州 美國 歧視

上一則

大華府周三迎大雪 部分地區最高降雪18吋

下一則

新賓州恐迎2呎雪 在家上課能放雪天假？

延伸閱讀

首批新冠疫苗 抵德州醫療機構

首批新冠疫苗 抵德州醫療機構
非官方最小Target商店被拆 遊客婉惜

非官方最小Target商店被拆 遊客婉惜
不滿加州稅務政策、防疫規定？甲骨文總部遷德州 創辦人搬到夏威夷

不滿加州稅務政策、防疫規定？甲骨文總部遷德州 創辦人搬到夏威夷
世界最微型Target商店被拆 旅遊達人心碎

世界最微型Target商店被拆 旅遊達人心碎
德州本月疫苗量 將超確診總數

德州本月疫苗量 將超確診總數
一德州議員草擬公投案 支持獨立

一德州議員草擬公投案 支持獨立

熱門新聞

凱瑟蒂.楊(Cassidy Yang)。(普大官網)

天倫夢碎 華裔姊妹返家團聚 遇奪命車禍

2020-12-10 01:10
楊開西(左)與姐姐楊安琪(右)不幸在日前一場車禍雙雙喪生。(Gofundme截圖)

延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

2020-12-11 14:00
剛宣誓就職一周的新罕布夏共和黨籍眾議會議長辛奇(Dick Hinch)，9日傳出因病驟逝。美聯社

宣誓就職一周 新罕州眾議會議長染疫死亡

2020-12-11 09:29
11月20日的波士頓機場。(美聯社)

研究：全球30萬例新冠感染 恐與波士頓Biogen會議有關

2020-12-11 15:23
受害的韓裔空姐。(Des Plaines警局)

沉冤昭雪！亞裔空姐割喉案 兇嫌21年後落網

2020-12-11 11:58
聯邦公報11日公布長達419頁的政庇新規。(官網截圖)

政庇將更難了！新規今公布 30天後生效

2020-12-11 10:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
謝家華前女友 臉書憶舊情 系列合照曝人生變化

謝家華前女友 臉書憶舊情 系列合照曝人生變化

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求
紓困案「分拆」破僵局 7480億救濟金拚過關

紓困案「分拆」破僵局 7480億救濟金拚過關
影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話

影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話
川普最後翻盤希望在國會？共和黨大老坦言無望

川普最後翻盤希望在國會？共和黨大老坦言無望