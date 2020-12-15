都什麼年代了 民主議會竟改不了「黑鬼」地名

德州改不掉不少歧視性地名。(texas.gov)

奧斯汀訊

過去德州 有許多地名包括「Negro」(黑鬼) 這個字，將近30年前州議會通過一項法案，要把這些歧視 性的地名改掉，其中列出的19個地點至今只有一個被成功改名。

美國 奴役制度正式被廢除已經有一個半世紀，1991年德州州議會通過一項法案，規定要把Negro這個字從地理名稱上去除，哈里斯(Harris)縣縣政委員艾利斯(Rodney Ellis)是大力倡導那項法案的人士之一，他以為很快這些地方都不會再有Negro這個字。

今年5月喬治佛洛伊德遭警察不當對待以後，導發強烈抗議風潮，引起「全國公共廣播系統」NPR對那項法案的結果作追蹤，他們發現在那項法案中被作為例證的19個地方，只有蒙哥馬利縣的「黑鬼池塘」(Negro Pond)被改成「解放池塘」(Emancipation Pond) ，那是因為有一名開發商認為舊名不好聽，會影響民眾購屋的意願，因此要求改名。

艾利斯聽到NPR的報導之後十分憤怒，但州議會表示並不是議會沒有盡責，而是聯邦內政部「聯邦地理名稱委員會」(U.S. Board on Geographic Names)沒有批准。原來改名字並沒有那麼容易，而且德州政府並沒有改名的實權。那19個地方改名的建議書送到聯邦地理名稱委員會以後，委員會一個接一個地拒絕，理由是申請書上並沒有陳述新名稱與各個地點的歷史關聯，而且黑鬼池塘成功改名是到2018年才發生的事。

艾利斯指出，奴役制度是美國歷史上最大的汙點，如今已到種族平等的時代，那些有歧視性的地名必須全部更改。艾利斯與州眾議員雷諾茲(Ron Reynolds)於11月16日發函給德州交通局(Texas Department of Transportation)和德州地理名稱委員會(Texas Geographic Names Committee) ，要求這兩個單位與聯邦地理名稱委員會盡快協商，把德州所有包括Negro的地名全部改掉。