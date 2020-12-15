大華府周三迎大雪 部分地區最高降雪18吋

示意圖。圖：pixabay

國家氣象局(National Weather Service)對大華府發布冬季風暴預警(winter storm)，包括馬州 蒙郡、哈維郡和北維州 費郡、勞登郡、威廉王子郡在內的絕大多數地區，將在16日迎來大雪或雨夾雪，部分靠北地區的降雪 量可能達到12至18吋。

氣象局預計，馬州蒙郡東南部和中部以及維州費郡的降雪量可能達到3至7吋，蒙郡西北部和哈維郡降雪量則在4至8吋；再往北到馬州弗雷德瑞克郡(Frederick)和北巴爾的摩、華盛頓郡(Washington)等地，降雪量可能達到12至18吋，讓出行非常困難。

氣象學家預計降雪在日出後開始，降雪量最多的地區為馬州的弗雷德瑞克郡和維州的弗雷德瑞克郡，以及西維吉尼亞州的馬丁斯堡(Martinsburg)，而越靠近華府的地區，受雨夾雪的影響，降雪總量反倒減少。

氣象學家貝爾(Chuck Bell)指出，從馬州蒙郡、喬治王子郡到維州費郡、阿靈頓郡、華府，16日一開始也是降雪，但之後隨著暖空氣抵達，將轉為雨夾雪和凍雨，下午和晚間的氣溫將在華氏35度左右。

華府東面的馬州首府安納波利斯和馬州南部，則是全天降雨，在安奧蘭多郡(Anne Arundel)、查爾斯郡(Charles)的降雨量可能有1至2吋，部分地區可能有洪災。