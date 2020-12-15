我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

同志市長進階歷練 拜登將任命布塔朱吉為運輸部長

拜登就職委員會籲民眾別出門 不必參加1月20日典禮

大華府周三迎大雪 部分地區最高降雪18吋

記者羅曉媛／華盛頓報導
示意圖。圖：pixabay
示意圖。圖：pixabay

國家氣象局(National Weather Service)對大華府發布冬季風暴預警(winter storm)，包括馬州蒙郡、哈維郡和北維州費郡、勞登郡、威廉王子郡在內的絕大多數地區，將在16日迎來大雪或雨夾雪，部分靠北地區的降雪量可能達到12至18吋。

氣象局預計，馬州蒙郡東南部和中部以及維州費郡的降雪量可能達到3至7吋，蒙郡西北部和哈維郡降雪量則在4至8吋；再往北到馬州弗雷德瑞克郡(Frederick)和北巴爾的摩、華盛頓郡(Washington)等地，降雪量可能達到12至18吋，讓出行非常困難。

氣象學家預計降雪在日出後開始，降雪量最多的地區為馬州的弗雷德瑞克郡和維州的弗雷德瑞克郡，以及西維吉尼亞州的馬丁斯堡(Martinsburg)，而越靠近華府的地區，受雨夾雪的影響，降雪總量反倒減少。

氣象學家貝爾(Chuck Bell)指出，從馬州蒙郡、喬治王子郡到維州費郡、阿靈頓郡、華府，16日一開始也是降雪，但之後隨著暖空氣抵達，將轉為雨夾雪和凍雨，下午和晚間的氣溫將在華氏35度左右。

華府東面的馬州首府安納波利斯和馬州南部，則是全天降雨，在安奧蘭多郡(Anne Arundel)、查爾斯郡(Charles)的降雨量可能有1至2吋，部分地區可能有洪災。

降雪 馬州 維州

上一則

馬州紅線地鐵站傳槍聲 1人受傷已就醫

延伸閱讀

馬州紅線地鐵站傳槍聲 1人受傷已就醫

馬州紅線地鐵站傳槍聲 1人受傷已就醫
紐約長島部分地區或有14吋降雪 兩郡政府已備應對計畫

紐約長島部分地區或有14吋降雪 兩郡政府已備應對計畫
大雪16日晚到來 麻州降雪4-14吋

大雪16日晚到來 麻州降雪4-14吋

華府首批疫苗不足供應10%醫護 維州下周支援8000劑

華府首批疫苗不足供應10%醫護 維州下周支援8000劑
首批疫苗抵大華府 醫護人員、養老院等優先接種

首批疫苗抵大華府 醫護人員、養老院等優先接種
英國發現新變種病毒株「傳播更快」 現蹤近60地區！

英國發現新變種病毒株「傳播更快」 現蹤近60地區！

熱門新聞

凱瑟蒂.楊(Cassidy Yang)。(普大官網)

天倫夢碎 華裔姊妹返家團聚 遇奪命車禍

2020-12-10 01:10
楊開西(左)與姐姐楊安琪(右)不幸在日前一場車禍雙雙喪生。(Gofundme截圖)

延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

2020-12-11 14:00
剛宣誓就職一周的新罕布夏共和黨籍眾議會議長辛奇(Dick Hinch)，9日傳出因病驟逝。美聯社

宣誓就職一周 新罕州眾議會議長染疫死亡

2020-12-11 09:29
11月20日的波士頓機場。(美聯社)

研究：全球30萬例新冠感染 恐與波士頓Biogen會議有關

2020-12-11 15:23
受害的韓裔空姐。(Des Plaines警局)

沉冤昭雪！亞裔空姐割喉案 兇嫌21年後落網

2020-12-11 11:58
聯邦公報11日公布長達419頁的政庇新規。(官網截圖)

政庇將更難了！新規今公布 30天後生效

2020-12-11 10:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求
謝家華前女友 臉書憶舊情 系列合照曝人生變化

謝家華前女友 臉書憶舊情 系列合照曝人生變化

紓困案「分拆」破僵局 7480億救濟金拚過關

紓困案「分拆」破僵局 7480億救濟金拚過關
搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統

搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統
選舉人團開票後不久 川普宣布司法部長巴維理辭職

選舉人團開票後不久 川普宣布司法部長巴維理辭職