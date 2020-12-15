華府首批疫苗不足供應10%醫護 維州下周支援8000劑

維州政府14日晚宣布，下周將送8000劑疫苗給華府醫院，主要照顧在華府工作、但住在北維州地區的醫護人員。圖為維州14日收到的疫苗。(美聯社)

大華府 首批新冠疫苗 分發任務14日啟動，給一線醫護工作者帶來希望，不過華府首批分得的疫苗數量不足以照顧本地10%的醫護人員，相鄰的維州 政府14日晚宣布，下周將送8000劑疫苗給華府醫院，主要照顧在華府工作、但住在北維州地區的醫護人員，該數量比聯邦政府首批分給華府的6825劑更多；市府官員表示，目前也在與馬州政府商談疫苗支援事宜。

聯邦政府按人口分配各地首批疫苗數量，華府近8萬5000名醫護人員中，有75%人為馬、維州居民，因此首批疫苗遠不夠滿足當地需求；相鄰的維州首批分到7萬劑，馬州分到15萬劑。

華府官員已多次要求聯邦政府增加首批疫苗數量，市府也曾表態希望相鄰的馬、維州政府多照顧華府醫護人員，華府衛生局主任內斯比(LaQuandra Nesbitt)14日晚間表示，維州政府決定最早下周派送8000劑新冠疫苗給華府，主要給住在北維州地區的華府一線醫護人員施打。

內斯比表示，維州的支援不僅幫助華府防疫，更促使華府與相鄰州府建立長遠的抗疫合作，目前市府也在與馬州政府商談疫苗支援事項。

內斯比說，在一線人員施打疫苗後，市府下一步將重點照顧長照中心的工作人員，「面臨高風險的人群都施打疫苗後，市府就能推進到疫苗計畫的第二、三階段，普及公眾」，不過目前未能明確各階段的具體時間。

市府將追蹤疫苗施打情況，提醒接種者按時接種兩劑疫苗，確保防疫效果；華府市長包瑟(Muriel Bowser)表示，由輝瑞(Pfizer-BioNTech)生產的新冠疫苗，施打兩劑後有效性可達95%。

包瑟說，新冠疫苗可能帶來肌肉痠痛、頭痛等副作用，但都屬正常現象，短時間就會消退，呼籲民眾不要擔心，也鼓勵民眾多了解疫苗知識，積極防疫；內斯比表示，目前新冠疫苗對16歲以上的民眾安全有效，兒科新冠疫苗的有效性及安全性仍在研究。

華府部分一線工作者近日也現身說法，鼓勵民眾接受新冠疫苗，華府消防急救隊副局長傑克森(Keishea Jackson)是華府接種首批新冠疫苗中的一員，她原先拒絕接種且對新冠疫苗有很大懷疑，「但數據顯示我們西語裔和非裔民眾的新冠死亡率最高，我希望用自己的經歷鼓勵民眾相信疫苗。」