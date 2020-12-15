我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院多數黨領袖麥康諾終於恭喜拜登當選總統

加州州長違反自頒防疫令 遭發動罷免投票連署過半

華府首批疫苗不足供應10%醫護 維州下周支援8000劑

記者張筠／華盛頓報導
維州政府14日晚宣布，下周將送8000劑疫苗給華府醫院，主要照顧在華府工作、但住在北維州地區的醫護人員。圖為維州14日收到的疫苗。(美聯社)
維州政府14日晚宣布，下周將送8000劑疫苗給華府醫院，主要照顧在華府工作、但住在北維州地區的醫護人員。圖為維州14日收到的疫苗。(美聯社)

華府首批新冠疫苗分發任務14日啟動，給一線醫護工作者帶來希望，不過華府首批分得的疫苗數量不足以照顧本地10%的醫護人員，相鄰的維州政府14日晚宣布，下周將送8000劑疫苗給華府醫院，主要照顧在華府工作、但住在北維州地區的醫護人員，該數量比聯邦政府首批分給華府的6825劑更多；市府官員表示，目前也在與馬州政府商談疫苗支援事宜。

聯邦政府按人口分配各地首批疫苗數量，華府近8萬5000名醫護人員中，有75%人為馬、維州居民，因此首批疫苗遠不夠滿足當地需求；相鄰的維州首批分到7萬劑，馬州分到15萬劑。

華府官員已多次要求聯邦政府增加首批疫苗數量，市府也曾表態希望相鄰的馬、維州政府多照顧華府醫護人員，華府衛生局主任內斯比(LaQuandra Nesbitt)14日晚間表示，維州政府決定最早下周派送8000劑新冠疫苗給華府，主要給住在北維州地區的華府一線醫護人員施打。

內斯比表示，維州的支援不僅幫助華府防疫，更促使華府與相鄰州府建立長遠的抗疫合作，目前市府也在與馬州政府商談疫苗支援事項。

內斯比說，在一線人員施打疫苗後，市府下一步將重點照顧長照中心的工作人員，「面臨高風險的人群都施打疫苗後，市府就能推進到疫苗計畫的第二、三階段，普及公眾」，不過目前未能明確各階段的具體時間。

市府將追蹤疫苗施打情況，提醒接種者按時接種兩劑疫苗，確保防疫效果；華府市長包瑟(Muriel Bowser)表示，由輝瑞(Pfizer-BioNTech)生產的新冠疫苗，施打兩劑後有效性可達95%。

包瑟說，新冠疫苗可能帶來肌肉痠痛、頭痛等副作用，但都屬正常現象，短時間就會消退，呼籲民眾不要擔心，也鼓勵民眾多了解疫苗知識，積極防疫；內斯比表示，目前新冠疫苗對16歲以上的民眾安全有效，兒科新冠疫苗的有效性及安全性仍在研究。

華府部分一線工作者近日也現身說法，鼓勵民眾接受新冠疫苗，華府消防急救隊副局長傑克森(Keishea Jackson)是華府接種首批新冠疫苗中的一員，她原先拒絕接種且對新冠疫苗有很大懷疑，「但數據顯示我們西語裔和非裔民眾的新冠死亡率最高，我希望用自己的經歷鼓勵民眾相信疫苗。」

疫苗 華府 維州

上一則

疫苗上路 乾冰需求激增

延伸閱讀

伊州輝瑞疫苗今開打 莫德納疫苗下周可望加入接種

伊州輝瑞疫苗今開打 莫德納疫苗下周可望加入接種
加拿大開打輝瑞疫苗！多倫多看護人員打第1針：好興奮

加拿大開打輝瑞疫苗！多倫多看護人員打第1針：好興奮
紐約近萬醫護 已打新冠疫苗

紐約近萬醫護 已打新冠疫苗
佛州5間醫院開打疫苗！衛生廳估明年2月全民接種疫苗

佛州5間醫院開打疫苗！衛生廳估明年2月全民接種疫苗
首批疫苗抵大華府 醫護人員、養老院等優先接種

首批疫苗抵大華府 醫護人員、養老院等優先接種
美26州與領地 擬求助國民兵配送疫苗

美26州與領地 擬求助國民兵配送疫苗

熱門新聞

凱瑟蒂.楊(Cassidy Yang)。(普大官網)

天倫夢碎 華裔姊妹返家團聚 遇奪命車禍

2020-12-10 01:10
楊開西(左)與姐姐楊安琪(右)不幸在日前一場車禍雙雙喪生。(Gofundme截圖)

延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

2020-12-11 14:00
剛宣誓就職一周的新罕布夏共和黨籍眾議會議長辛奇(Dick Hinch)，9日傳出因病驟逝。美聯社

宣誓就職一周 新罕州眾議會議長染疫死亡

2020-12-11 09:29
11月20日的波士頓機場。(美聯社)

研究：全球30萬例新冠感染 恐與波士頓Biogen會議有關

2020-12-11 15:23
受害的韓裔空姐。(Des Plaines警局)

沉冤昭雪！亞裔空姐割喉案 兇嫌21年後落網

2020-12-11 11:58
聯邦公報11日公布長達419頁的政庇新規。(官網截圖)

政庇將更難了！新規今公布 30天後生效

2020-12-11 10:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求
搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統

搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統
紓困案「分拆」破僵局 7480億救濟金拚過關

紓困案「分拆」破僵局 7480億救濟金拚過關
謝家華前女友 臉書憶舊情 系列合照曝人生變化

謝家華前女友 臉書憶舊情 系列合照曝人生變化

選舉人團開票後不久 川普宣布司法部長巴維理辭職

選舉人團開票後不久 川普宣布司法部長巴維理辭職