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疫苗上路 乾冰需求激增

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
因應輝瑞疫苗運送與保存需求，北極冰公司的乾冰需求量大增。(北極冰公司臉書)
因應輝瑞疫苗運送與保存需求，北極冰公司的乾冰需求量大增。(北極冰公司臉書)

輝瑞新冠疫苗15日開始在伊利諾州施打，由於疫苗需在超低溫環境運送與保存，促使乾冰需求大增，乾冰製造廠極地冰公司(Polar Ice Company)表示，為了因應龐大需求，已增聘更多員工。

極地冰負責人薩爾崗多(Luis Salgado)說，最近每天都會接到許多醫院、診所電話，希望訂購保存與運送輝瑞新冠疫苗的乾冰，「現在公司每天供應量已經提高到好幾千磅」，他表示，該公司有六名駕駛，為了符合疫苗保存需在零下94度的嚴格要求，每位駕駛都非常謹慎小心作業。

薩爾崗多說，乾冰可以提供零下109度的低溫環境，足夠保存疫苗在最佳狀況，在疫苗從集裝箱移出後，必須在90秒內放入特殊的冰箱或標準冰箱，這時疫苗會慢慢解凍，並放置五天，一旦從冰箱取出，每瓶疫苗將迅速稀釋成五劑疫苗，這些疫苗必須在兩小時內注射，否則就會變質。

家族經營乾冰生意長達60年的薩爾崗多說，醫院每天大概需要好幾百磅的乾冰。

聖安東尼醫院(St. Anthony's Hospital)沒有大型的冷凍設備，所以該醫院收到疫苗後，完全必須仰賴乾冰「保冷」，薩爾崗多說，這家醫院每天需要的乾冰數量約為200磅。

乾冰可以讓疫苗保持冷凍狀態，但乾冰的保冷功能只能持續36小時，這也意味著必須持續添加乾冰，從輝瑞疫苗通過使用審核至今短短幾天，極地冰公司已經發出10多批定貨，每單數量從300磅到800磅不等。

他表示，目前乾冰供應鏈仍然正常，但隨著疫苗發貨數量增加，未來短期內很可能會發生變化，為了因應激增的需求，極地冰公司也做好的準備，「如果有人一次訂購3000磅，目前我們有足夠庫存」。

未來幾天，預計還有15批乾冰將從位於芝加哥西區的極地冰工廠運到各地醫院。

疫苗 低溫 伊利諾州

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