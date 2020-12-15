伊州輝瑞疫苗今開打 莫德納疫苗下周可望加入接種

五名來自三家醫院的醫護，15日成為伊州首批新冠疫苗接種者。(直播視頻截圖)

芝加哥 羅瑞托醫院(Loretto Hospital)15日展開伊利諾州首批新冠疫苗 的接種，五名來自三家醫院的醫護人員接受了疫苗施打，這也是至今遏止新冠肺炎病毒的最重大進展，伊州 感染新冠死亡人數，到現在已累計超過1.4萬人，此外，伊州官員也提到，如果莫德納新冠疫苗17日順利通過FDA的緊急使用授權，預估伊州下周就會收到首批莫德納疫苗並施打。

15日接受疫苗施打的五名人員，分別來自羅瑞托醫院、芝加哥伊大醫院、挪威人醫院的急診室護士、患者照顧護士，首批輝瑞新冠疫苗的分發工作，還需要好幾天時間才能陸續送達40多個郡縣，芝加哥選擇在疫情最嚴重的社區，施打第一針疫苗，羅瑞托醫院的病患因感染新冠而死的比率，高居全芝加哥之冠。

羅瑞托醫院共有122張病床，為一家無論是否有健康保險或是否有能力支付費用，都能接受治療的社區醫院，由於丕優一項民調顯示，全美有超過一半的非裔表示「不會接種疫苗」，市府希望藉著選擇非裔社區醫院開始接種疫苗，減輕非裔對於疫苗的擔憂。

過去10個月中，羅瑞托醫院完成了1.8萬次的新冠病毒檢測，並擴大了加護病房規模，同時建立了一座有15個新冠患者使用病房的專區。

市府統計顯示，羅瑞托醫院所在的奧斯汀區(Austin)為全市新冠死亡率最高地區，平均每468名居民中就有一名死於新冠病毒，該區的新冠死亡率比芝加哥其他地區高出62%，這也多少反映了非裔社區長年缺乏醫療服務的結果，目前該醫院的病房使用率已達92%，加護病床也僅剩不到一半可用。

除了羅瑞托醫院外，伊州皮歐利亞市(Peoria)的一家醫院，也在15日開始施打疫苗，而原本計畫15日接種的瑞柏愛德華醫院(Edward Hospital)以及艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)，則均推遲到16日以後施打。

伊州州長普立茲克辦公室指出，14日伊州已經收到首批4萬3000劑的輝瑞疫苗，將優先發送到全州50個染疫死亡率最高的郡縣，該辦公室也發佈了一段視頻，顯示疫苗從UPS的卡車下貨，然後儲存在伊州戰略儲被站(Strategic National Stockpile)的超低溫冷凍庫中，這座倉庫現由伊州國民兵守衛保護。

全美包括紐約、賓州、俄亥俄州都已經在14日展開疫苗施打，伊州則是到15日才開打第一劑，多所芝加哥醫院表示，他們可能至少要等到16、17日才會開使接種疫苗。