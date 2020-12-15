我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院多數黨領袖麥康諾終於恭喜拜登當選總統

加州州長違反自頒防疫令 遭發動罷免投票連署過半

伊州輝瑞疫苗今開打 莫德納疫苗下周可望加入接種

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
五名來自三家醫院的醫護，15日成為伊州首批新冠疫苗接種者。(直播視頻截圖)
五名來自三家醫院的醫護，15日成為伊州首批新冠疫苗接種者。(直播視頻截圖)

芝加哥羅瑞托醫院(Loretto Hospital)15日展開伊利諾州首批新冠疫苗的接種，五名來自三家醫院的醫護人員接受了疫苗施打，這也是至今遏止新冠肺炎病毒的最重大進展，伊州感染新冠死亡人數，到現在已累計超過1.4萬人，此外，伊州官員也提到，如果莫德納新冠疫苗17日順利通過FDA的緊急使用授權，預估伊州下周就會收到首批莫德納疫苗並施打。

15日接受疫苗施打的五名人員，分別來自羅瑞托醫院、芝加哥伊大醫院、挪威人醫院的急診室護士、患者照顧護士，首批輝瑞新冠疫苗的分發工作，還需要好幾天時間才能陸續送達40多個郡縣，芝加哥選擇在疫情最嚴重的社區，施打第一針疫苗，羅瑞托醫院的病患因感染新冠而死的比率，高居全芝加哥之冠。

羅瑞托醫院共有122張病床，為一家無論是否有健康保險或是否有能力支付費用，都能接受治療的社區醫院，由於丕優一項民調顯示，全美有超過一半的非裔表示「不會接種疫苗」，市府希望藉著選擇非裔社區醫院開始接種疫苗，減輕非裔對於疫苗的擔憂。

過去10個月中，羅瑞托醫院完成了1.8萬次的新冠病毒檢測，並擴大了加護病房規模，同時建立了一座有15個新冠患者使用病房的專區。

市府統計顯示，羅瑞托醫院所在的奧斯汀區(Austin)為全市新冠死亡率最高地區，平均每468名居民中就有一名死於新冠病毒，該區的新冠死亡率比芝加哥其他地區高出62%，這也多少反映了非裔社區長年缺乏醫療服務的結果，目前該醫院的病房使用率已達92%，加護病床也僅剩不到一半可用。

除了羅瑞托醫院外，伊州皮歐利亞市(Peoria)的一家醫院，也在15日開始施打疫苗，而原本計畫15日接種的瑞柏愛德華醫院(Edward Hospital)以及艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)，則均推遲到16日以後施打。

伊州州長普立茲克辦公室指出，14日伊州已經收到首批4萬3000劑的輝瑞疫苗，將優先發送到全州50個染疫死亡率最高的郡縣，該辦公室也發佈了一段視頻，顯示疫苗從UPS的卡車下貨，然後儲存在伊州戰略儲被站(Strategic National Stockpile)的超低溫冷凍庫中，這座倉庫現由伊州國民兵守衛保護。

全美包括紐約、賓州、俄亥俄州都已經在14日展開疫苗施打，伊州則是到15日才開打第一劑，多所芝加哥醫院表示，他們可能至少要等到16、17日才會開使接種疫苗。

疫苗 伊州 芝加哥

上一則

佛州5間醫院開打疫苗！衛生廳估明年2月全民接種疫苗

下一則

疫苗上路 乾冰需求激增

延伸閱讀

加拿大開打輝瑞疫苗！多倫多看護人員打第1針：好興奮

加拿大開打輝瑞疫苗！多倫多看護人員打第1針：好興奮
紐約近萬醫護 已打新冠疫苗

紐約近萬醫護 已打新冠疫苗
佛州5間醫院開打疫苗！衛生廳估明年2月全民接種疫苗

佛州5間醫院開打疫苗！衛生廳估明年2月全民接種疫苗
首批疫苗抵大華府 醫護人員、養老院等優先接種

首批疫苗抵大華府 醫護人員、養老院等優先接種
美26州與領地 擬求助國民兵配送疫苗

美26州與領地 擬求助國民兵配送疫苗
一線曙光 救命疫苗抵洛 醫護先開打

一線曙光 救命疫苗抵洛 醫護先開打

熱門新聞

凱瑟蒂.楊(Cassidy Yang)。(普大官網)

天倫夢碎 華裔姊妹返家團聚 遇奪命車禍

2020-12-10 01:10
楊開西(左)與姐姐楊安琪(右)不幸在日前一場車禍雙雙喪生。(Gofundme截圖)

延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

2020-12-11 14:00
剛宣誓就職一周的新罕布夏共和黨籍眾議會議長辛奇(Dick Hinch)，9日傳出因病驟逝。美聯社

宣誓就職一周 新罕州眾議會議長染疫死亡

2020-12-11 09:29
11月20日的波士頓機場。(美聯社)

研究：全球30萬例新冠感染 恐與波士頓Biogen會議有關

2020-12-11 15:23
受害的韓裔空姐。(Des Plaines警局)

沉冤昭雪！亞裔空姐割喉案 兇嫌21年後落網

2020-12-11 11:58
聯邦公報11日公布長達419頁的政庇新規。(官網截圖)

政庇將更難了！新規今公布 30天後生效

2020-12-11 10:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求
搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統

搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統
紓困案「分拆」破僵局 7480億救濟金拚過關

紓困案「分拆」破僵局 7480億救濟金拚過關
謝家華前女友 臉書憶舊情 系列合照曝人生變化

謝家華前女友 臉書憶舊情 系列合照曝人生變化

選舉人團開票後不久 川普宣布司法部長巴維理辭職

選舉人團開票後不久 川普宣布司法部長巴維理辭職