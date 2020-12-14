佛洛伊德致死地 又傳明州警察跪壓非裔

明尼亞波利斯警局警察疑再度跪壓非裔。(youtube截圖)

明尼蘇達州明尼亞波利斯市警局今年5月20日才因四名警察 涉嫌過度執法，導致非裔佛洛伊德 (Geroge Floyd)遭跪殺而引發全美大暴動，近日又傳出在警察沙文(Dereck Chauvin)跪壓佛洛伊德頸部之地，即該市東38街夾芝加哥大道處(現稱喬治佛洛伊德廣場)，一名穿著警察制服的白人警察，於執法期間，以膝蓋跪壓一名非裔民眾。

(影片來源：youtube)

全長約1分鐘的這部影片，由帳號On Site Public Media在youtube公布，影片指出拍攝時間為4日晚間，地點在明尼亞波利斯市的「喬治佛洛伊德廣場」。

發文者稱，約有12輛警察載著20名警察到上述地點，逮捕了一名非暴力犯罪的嫌疑人，明市警局發言人14日回覆每日郵報網站表示，當時警方正在處理一起劫車事件。

從影片中可以看到，過程中有一名白人警察追趕著一位站在附近的非裔，接著白人警察將該名非裔制伏在地，然後就把膝蓋移往非裔背後壓住。

最先報導此事件的Daily Dot指出，警方用胡椒噴霧指著廣場上聚集的人群，並使用污穢語言，接還對一名非裔男子肢體攻擊，這名遭攻擊男子什麼事都沒做，只是站在旁邊觀看。

在這段手機拍下的視頻中顯示，一名警察把一男子壓制在地，旁邊有一小群人圍觀，還有另一名應該是白人的警察，用手指著群眾中站在一位白人旁的非裔，接著開始追趕他並將其擊倒在地，這名警察還用膝蓋抵住了非裔男的背部，將他壓在地上，這時人群中有人喊「他什麼也沒做」。

這段視頻拍攝編輯者說，遭攻擊的非裔因此肩膀脫臼。

明尼亞波利斯警局警察疑再度跪壓非裔。(youtube截圖)

整段影片最後以涉嫌用膝蓋跪壓民眾的警察特寫畫面結束，這名警察在警用背心上別了一面美國國旗，國旗下方則有一道象徵支持警察的「細藍線」(thin blue line)，他的警徽號碼還用了黑色膠帶貼住。

明尼亞波利斯警局一名白人警察疑跪壓非裔。(youtube截圖)

明市警局稍後證實了此事，該局公共信息主管艾爾德(John Elder)說，該起事件發生於4日晚間7時45分，當地警方據報到上述地點處理一件持械劫車案件，「警察遇到一些人，並使用了武力，警方行為審查辦公室(office of Police Conduct review)正在對該案審查警察使用暴力情形」。

該部影片發布後，有人指認該名涉嫌跪壓非裔的警察為馬德爾(Kyle Mader)，根據資料顯示，馬德爾在過去兩年任職警察期間，已經遭到七件投訴，其中三件仍在審查中，另外四件則已結案，都未受到任何紀律處分。

至於佛洛伊德案的主嫌沙文，案發後遭控非蓄意二級謀殺與二級過失殺人罪，他已於10月7日繳交保釋金後出獄，另外三名警察萊恩(Thomas Lane)、昆恩(Alexander Kueng)、邵都(Tou Thao)，則早在沙文之前已經獲得保釋。