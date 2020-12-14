伊州首批疫苗運抵 本周陸續開打

伊利諾州州長普立茲克(左三)14日表示，伊州首批疫苗已經收到。(州長辦公室)

伊利諾州衛生廳表示，該州首批分到的輝瑞公司新冠疫苗 將有10萬9000劑，每人需施打兩劑可望可供給5萬4500人施打，其中芝加哥 將獲得2萬3000劑疫苗，另外8萬6000劑則將分到全州其他地區；芝市計畫14日起的這一周，先行接種34家醫院的醫護人員，庫克郡可望獲得2萬8000劑疫苗，首批施打對象為郡內15家醫院的醫護。

伊州州長普立茲克14日表示，首批疫苗已經運抵，衛生廳廳長伊吉克表示，第一批疫苗將陸續抵達全州10家區域中心醫院，並為醫護人員先行施打。

其中芝加哥羅許大學醫學中心(Rush University Medical Center)已經準備就緒，只要一收到疫苗就會開始為醫院醫護接種，芝加哥大 學醫學中心預計16日開始為醫護施打疫苗；芝城西郊愛德華─艾姆赫斯特醫療系統(Edward-Elmhurst Health)位於瑞柏、艾姆赫斯特兩市的醫院，計畫15日展開接種。

羅許大學醫學中心目前已經在醫院大廳增設了10個施打疫苗站，預計每天可替約1000位醫護接種疫苗，估計每支疫苗施打需花五到七分鐘，這些施打暫將從早上6時營運到晚間8時，羅許大學醫學中心表示，該醫院預計將收到約1950劑的第一批輝瑞疫苗。

芝加哥大學醫學中心收到的首批疫苗劑量數目與羅許差不多，該醫學中心表示，第一批施打對象，將以無法與病患保持六呎安全距離的醫護為主。

在全州有19家醫院的亞米塔醫療系統(Amita Health)估計15、16日會收到疫苗，多數分院估計可收到不到1000劑的輝瑞疫苗。

大芝加哥地區其他郡縣的首批的輝瑞疫苗劑量，分別是杜佩琪郡(DuPage County)1萬3000劑；湖郡(Lake County)6000劑，當地民眾接種意願踴躍，目前該郡已有五萬人簽署希望接受施打；威爾郡(Will County)將收到首批4960劑輝瑞疫苗，預計抵達日為下周。