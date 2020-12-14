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感恩節派對 麻州2處集體感染逾500人

記者唐嘉麗／波士頓報導
兩個感恩節聚會引發的集體感染讓美德福市新冠病例兩周以來激增500多例。(記者唐嘉麗／攝影)
兩個感恩節聚會引發的集體感染讓美德福市新冠病例兩周以來激增500多例。(記者唐嘉麗／攝影)

感恩節派對後遺症發始冒現，麻州美德福市(Medford)近日發現市內兩個集體感染事件，導致感恩節後該市的500多個確診病例。

據波士頓環球報，Raso’s 餐館11月就在臉書上發布該餐館首次感恩節全天營業，並請顧客及早訂座。

雖然該餐館臉書上要求顧客遵守防疫規定，體諒餐館營運艱難和壓力；但那天光顧該餐館的客人很快檢測出陽性反應，三位員工也先後確診；慶祝感恩節的營業至少引發30個感染病例。

另一個集體感染是一個私人住宅的大型感恩節聚會，衛生局官員說，這是使該市春季以來病例激增的最大來源，從私宅派對傳散出去的病例可能數百例。

美德福公衛局長歐康娜(MaryAnn O’Connor)說，近日激增的病例可追溯到特定事件，原因是民眾沒有、或未充份重視防疫。由於感恩節過後案件激增，追踪聯絡人員很快發現這兩個令人震驚的集體感染事。

衛生官員已警告Raso's 餐館和大型感恩節聚會的主辦家庭，並在市府官網站公布消息，並呼籲11月23日至30日期間去過該餐館的民眾可能已感染病毒，必須立刻通知衛生局。

歐康娜說，衛生局收到許多人舉報，指Raso's餐館感恩節前一天「容量超標」；該局已在調查該餐館是否違反麻州規定，依罰則每次違規可罰款500元。美德福市在萬聖節時已對違規舉辦派對的屋主開處500元罰單。

市長朗戈柯恩(Breanna Lungo-Koehn)敦促民眾謹守防疫規定，嚴斥那些不負責人、給人帶來危險的人。

據麻州上周更新的各城鎮疫情資料，美德福截至上周四，有確診2299例，比感恩節時的1774例多了525例。

根據麻州數據，11月8日至12月5日期間，全州新增的集體病例最多的係來自1萬2583個住戶感染，共有3萬1921確診病例；長期照料設施、兒童保育計畫、K-12學校和社交聚會的爆發的集體感染也不少；這段期間還有來自餐廳和美食廣場的18個集體感染和和105個病例。

麻州 防疫 臉書

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