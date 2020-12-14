影／首批疫苗到波士頓 華埠醫院明日到貨

波士頓醫療中心收到首批1950劑輝瑞公司開發的新冠病毒疫苗。（取自波士頓醫療中心臉書）

波士頓 醫療中心(BMC)今日上午收到了首批1950劑輝瑞公司開發的新冠病毒疫苗 ，將優先為與新冠患者頻繁接觸的員工接種。原本預計今日收到疫苗的、位於波士頓華埠的塔夫茨醫學中心預計推遲一日；Mass General Brigham等波士頓其他大型醫療系統也預計12月15日收到首批疫苗。

輝瑞公司的疫苗必須保持在負80華氏度的溫度下。波士頓醫學中心已有一台超低溫 冷凍機，最近一次用於輝瑞疫苗的臨床試驗；最近還購買了第二個冷凍機。

波士頓醫療中心衛生系統首席藥學官推切爾（David Twitchell）說，首批疫苗是14日早上由聯邦快遞送到醫院，全部裝在一個白色的盒子里，重約40磅。盒子里有一個裝置，可以記錄整個運輸過程中是否保持了超低溫。醫院將在安排打針前確認這一點。

VIDEO: The first round of COVID-19 vaccines for front line workers arrived at Boston Medical Center Monday morning https://t.co/c3WRm1puvA pic.twitter.com/XgiZcHygqx — WBZ | CBS Boston News (@wbz) December 14, 2020

BMC首批接種者包括頻繁接觸新冠病人的醫生、護士、呼吸治療師，以及飲食、運輸和環境服務等任何進入新冠病人病房者。

推切爾表示，醫院1萬2000名員工中大約有3000人符合首批接種資格，醫院預計下周將獲得額外的劑量，以覆蓋所有3000人。符合資格者接種順序隨機決定，前300人已收到郵件通知。