我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖、舊金山到紐約 中國城在疫情與歧視下力圖生存

白宮資深顧問米勒：將有選舉人替代成員為川普投票

影／首批疫苗到波士頓 華埠醫院明日到貨

記者劉晨懿之／ 波士頓報導
波士頓醫療中心收到首批1950劑輝瑞公司開發的新冠病毒疫苗。（取自波士頓醫療中心臉書）
波士頓醫療中心收到首批1950劑輝瑞公司開發的新冠病毒疫苗。（取自波士頓醫療中心臉書）

波士頓醫療中心(BMC)今日上午收到了首批1950劑輝瑞公司開發的新冠病毒疫苗，將優先為與新冠患者頻繁接觸的員工接種。原本預計今日收到疫苗的、位於波士頓華埠的塔夫茨醫學中心預計推遲一日；Mass General Brigham等波士頓其他大型醫療系統也預計12月15日收到首批疫苗。

輝瑞公司的疫苗必須保持在負80華氏度的溫度下。波士頓醫學中心已有一台超低溫冷凍機，最近一次用於輝瑞疫苗的臨床試驗；最近還購買了第二個冷凍機。

波士頓醫療中心衛生系統首席藥學官推切爾（David Twitchell）說，首批疫苗是14日早上由聯邦快遞送到醫院，全部裝在一個白色的盒子里，重約40磅。盒子里有一個裝置，可以記錄整個運輸過程中是否保持了超低溫。醫院將在安排打針前確認這一點。

BMC首批接種者包括頻繁接觸新冠病人的醫生、護士、呼吸治療師，以及飲食、運輸和環境服務等任何進入新冠病人病房者。

推切爾表示，醫院1萬2000名員工中大約有3000人符合首批接種資格，醫院預計下周將獲得額外的劑量，以覆蓋所有3000人。符合資格者接種順序隨機決定，前300人已收到郵件通知。

疫苗 波士頓 低溫

上一則

疫情嚴峻 羅德島州行政廳長、公衛署長相繼染疫

下一則

民調：近半麻州居民不急於打疫苗 亞裔積極性最高

延伸閱讀

紐約市皇后區兩名護士率先接種疫苗 全程不到一分鐘

紐約市皇后區兩名護士率先接種疫苗 全程不到一分鐘
阿聯新冠疫苗接種計畫開跑 開放施打中國疫苗

阿聯新冠疫苗接種計畫開跑 開放施打中國疫苗
紐約市首周共44家醫院接收疫苗 為高危醫護施打

紐約市首周共44家醫院接收疫苗 為高危醫護施打
全美開打輝瑞疫苗！執行長：還未接種疫苗 我不會插隊

全美開打輝瑞疫苗！執行長：還未接種疫苗 我不會插隊
德州本月疫苗量 將超確診總數

德州本月疫苗量 將超確診總數
新冠疫苗來了！全美配送今開打 拚明年首季1億人接種

新冠疫苗來了！全美配送今開打 拚明年首季1億人接種

熱門新聞

凱瑟蒂.楊(Cassidy Yang)。(普大官網)

天倫夢碎 華裔姊妹返家團聚 遇奪命車禍

2020-12-10 01:10
楊開西(左)與姐姐楊安琪(右)不幸在日前一場車禍雙雙喪生。(Gofundme截圖)

延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

2020-12-11 14:00
剛宣誓就職一周的新罕布夏共和黨籍眾議會議長辛奇(Dick Hinch)，9日傳出因病驟逝。美聯社

宣誓就職一周 新罕州眾議會議長染疫死亡

2020-12-11 09:29
11月20日的波士頓機場。(美聯社)

研究：全球30萬例新冠感染 恐與波士頓Biogen會議有關

2020-12-11 15:23
受害的韓裔空姐。(Des Plaines警局)

沉冤昭雪！亞裔空姐割喉案 兇嫌21年後落網

2020-12-11 11:58
聯邦公報11日公布長達419頁的政庇新規。(官網截圖)

政庇將更難了！新規今公布 30天後生效

2020-12-11 10:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛
嗅味覺減退 新冠最靠譜指標

嗅味覺減退 新冠最靠譜指標
川普擋不了 選舉人團明投票

川普擋不了 選舉人團明投票
白宮高層先接種疫苗？川普：先不要、適合的時候才打

白宮高層先接種疫苗？川普：先不要、適合的時候才打
乘客嚇壞！飛機正要起飛 驚見男子在機翼上行走

乘客嚇壞！飛機正要起飛 驚見男子在機翼上行走