影／首批疫苗到波士頓 華埠醫院明日到貨

波士頓 醫療中心(BMC)今日上午收到了首批1950劑輝瑞公司開發的新冠病毒疫苗 ,將優先為與新冠患者頻繁接觸的員工接種。原本預計今日收到疫苗的、位於波士頓華埠的塔夫茨醫學中心預計推遲一日;Mass General Brigham等波士頓其他大型醫療系統也預計12月15日收到首批疫苗。

輝瑞公司的疫苗必須保持在負80華氏度的溫度下。波士頓醫學中心已有一台超低溫 冷凍機,最近一次用於輝瑞疫苗的臨床試驗;最近還購買了第二個冷凍機。

波士頓醫療中心衛生系統首席藥學官推切爾(David Twitchell)說,首批疫苗是14日早上由聯邦快遞送到醫院,全部裝在一個白色的盒子里,重約40磅。盒子里有一個裝置,可以記錄整個運輸過程中是否保持了超低溫。醫院將在安排打針前確認這一點。

VIDEO: The first round of COVID-19 vaccines for front line workers arrived at Boston Medical Center Monday morning https://t.co/c3WRm1puvA pic.twitter.com/XgiZcHygqx