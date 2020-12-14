疫情嚴峻 羅德島州行政廳長、公衛署長相繼染疫

羅德島州疫情 嚴峻，政府高官也相繼傳出確診消息；州長辦公室宣布，該州公衛署長史考特(Nicole Alexander-Scott)周末檢測 出新冠病毒呈陽性反應；史考特是繼行政廳長史邁利(Brett P. Smiley)上周四確診後第二位染疫的政府高官，她雖未出現症狀，但依規定在家隔離一周。

州長辦公室發聲明說，州長雷蒙朵(Gina M. Raimondo)上周四曾在退伍軍人紀念堂舉辦的疫情發布會中與史考特同台，州長周末的檢測結果是陰性。

上周四與史考特同台的羅德島州商務廳長普萊爾(Stefan Pryor)、傳染病及緊急醫療服務部主管Philip陳等都在周末做了檢測；普萊爾已知陰性結果。

上周四，州長雷蒙朵的左右手、 行政廳長史邁利宣布被感染的消息；州府發言人說，史邁利在上周一被告知密切接觸者確診後，即開始自我隔離；他與州長自12月3日後沒有見過面。

波士頓環球報報導，據雷蒙朵社交媒體上發布的照片，州長和丈夫上周五曾到普羅維登斯市一家餐館內用餐；羅島州因為疫情嚴重，近日發布延長經濟「暫停」時間，允許餐館以減縮容量至33%的方式經營室內用餐生意。

州長辦公室發言人說，州長夫婦不但支持餐館，也力行除了進食時，任何時候都戴口罩的防疫規定；當時，她不知道自己因為次日檢測呈陽性的史考特而有可能染疫。