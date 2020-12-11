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甲骨文總部棄加州 奔德州

編譯組／綜合報導
甲骨文成為將總部遷出加州的又一科技公司。（美聯社）
甲骨文成為將總部遷出加州的又一科技公司。（美聯社）

甲骨文（Oracle）成為將總部遷出加州的又一科技公司。該公司11日宣布將其總部從矽谷遷至德州奧斯汀。

據CNBC引述該公司發言人表示，「甲骨文正在實施更加靈活的員工工作地點政策，並將其公司總部從加州的紅木城（Redwood City）更改為德州奧斯汀。我們相信這些舉動最有利於甲骨文實現增長，並為我們的員工在工作地點和工作方式上提供更大的靈活性」。該公司表示，許多員工可以選擇自己的辦公地點，或者繼續在家中兼職或全職工作。

「此外，我們將繼續支持全球主要的甲骨文樞紐，包括美國的紅木城、奧斯汀、聖塔蒙尼卡（Santa Monica）、西雅圖（Seattle）、丹佛（Denver）、奧蘭多（Orlando）和伯靈頓（Burlington）等在內的甲骨文，隨著時間的推移，我們預計還會增加其他地點」，甲骨文表示，「通過實施更現代的工作方式，我們希望進一步改善員工的生活質量和產出質量」。

甲骨文公司是矽谷較早的成功案例之一，於1977年成立於聖塔克拉拉（Santa Clara）。甲骨文公司於1989年移入了目前的總部。其園區中的幾棟建築物均採用圓柱形狀，這是計算機系統設計數據庫的經典象徵，也是甲骨文建立其帝國的產品。

新冠疫情給許多科技公司和著名的矽谷人物提供了離開加州的藉口。惠普企業本月初宣布將其總部從加州聖何西遷至德州休士頓。數據分析軟件公司Palantir Technologies於今年早些時候將其總部從加州的Palo Alto轉移到了科羅拉多州的丹佛。

而特斯拉和SpaceX首席執行官馬斯克（Elon Musk）本周則證實，他已移居德州，儘管他的公司仍在加州維持其主要業務。甲骨文聯合創始人兼董事長Larry Ellison在特斯拉董事會任職。Ellison與戴爾（Michael Dell）有著長期的友誼，戴爾（Michael Dell）的計算機公司，總部則位於奧斯汀地區。

甲骨文 加州 德州

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