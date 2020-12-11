研究：全球30萬例新冠感染 恐與波士頓Biogen會議有關

11月20日的波士頓機場。(美聯社)

據「科學」雜誌12月10日發表的最新研究，全美乃至世界多地的20萬5000至30萬例新冠肺炎感染病例可追溯到今年2月醫藥公司Biogen在波士頓 長碼頭萬豪酒店(Boston Marriott Long Wharf hotel)舉辦的會議。研究估計，自疫情 以來，全美所有病例中的約1.6%與Biogen會議有關。

據波士頓環球報，當時的會議共175人出席，一周後與會者開始生病，超過99人最終檢測出陽性，此時他們中很多人已經坐飛機前往全國各地及海外，甚至參加了其他會議。研究發現，截止於今年11月，遠在澳大利亞、斯洛伐克、瑞典及全美29個不同的州，都能在新冠病例中發現Biogen會議新冠病毒獨特的基因簽名，其中約7萬1540例相關的病例在佛羅里達。

在此研究發表前，作者曾表示，Biogen會議可能是波士頓地區多達2萬例新冠病例，包括多個遊民收容所爆發的來源。

研究還指出，並非所有大規模機會都會帶來全國災難，同樣在今春疫情早期，Wilmington一家養老院 廣泛感染，97名院民82人及36名工作人員呈陽性，20多位院民死亡。但這場爆發僅主要限於養老院內，很少外部病例與其有關。

研究指出，襲擊脆弱養老院人群的爆發往往是致命的，但襲擊年輕人的爆發也是危險的，因為年輕人更可能與他人互動。