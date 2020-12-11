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延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
楊開西(左)與姐姐楊安琪(右)不幸在日前一場車禍雙雙喪生。(Gofundme截圖)
楊開西(左)與姐姐楊安琪(右)不幸在日前一場車禍雙雙喪生。(Gofundme截圖)

因為車禍意外痛失楊安琪(Angel，29歲)與楊開西(Cassidy，26歲)兩位愛女的楊中藎、姚潔夫婦，為了延續對女兒的大愛，不捨但堅強的將小女兒楊開西器官捐贈出去，接著決定成立「安琪─開西紀念基金」(Angel-Cassidy Yang Foundation)，在好友們的協助下，開通眾籌的Go Fund Me帳號，希望能將寶貝女兒對世界的愛延續下去。

據悉，兩姊妹是因為考慮新冠疫情，不願因搭機增加風險而影響家人，才決定自行開車回家與爸媽過聖誕，兩人是在5日下午3時，從紐約開車要返回芝加哥郊區瑞柏市家的途中，不幸在俄亥俄州克利夫蘭附近的高速公路發生致命車禍，當時坐在副駕座的姐姐安琪當場丧生，妹妹被送往醫院，不久也宣布不治，楊家父母聽到消息立即趕往醫院。

 意外發生後，楊中藎夫婦一度對於是否捐贈小女兒器官感到不忍，友人表示，器捐對父母來說，是非常艱難與痛苦的決定，但最後兩夫婦希望尊重女兒生前熱心助人心願，最終堅強簽下了器官捐贈同意書，给八位受捐病人提供了新生。

 楊安琪畢業於麻省理工學院，後又取得加州伯克利大學碩士，車禍發生前在紐約工作，妹妹楊開西畢業於加州理工學院，後進入普林斯頓攻讀博士，預計明年五月可取得博士學位，姊妹不但在學術表現出色，也是同學親友與父母眼中最體貼、熱心的朋友、孩子。

 這項Go Fund Me活動發起人之一的趙際勇11日接受本報訪問時，憶及老友之痛與看著長大的兩個女孩突然消失，仍掩不住傷心落淚，他說，楊中藎在瑞華中文學校擔任義工長達20年，楊安琪與楊開西的優秀，大家有目共睹，楊家父母也一直引以為豪。

 趙際勇說，這幾天楊家都陷在喪女悲痛中，親朋好友儘管希望慰問也很難用言語表達，堅強的楊中藎在處理女兒後事同時，曾提到「失去兩個愛女，下半輩子也沒有什麼寄望了，想把自己的儲蓄捐出替女兒們成立基金會，藉以延續女兒熱心助人的精神，也幫助更多像兩位女兒一樣的理工女生，及其他需要援助的年輕人。

 「沒有人能夠承受失去兒女之痛」，趙際勇說，身為楊家的老友，看見楊中藎的堅強，更想要為過世的兩個女孩盡份心力，在多位好友的帮助下，建立了眾籌帳號，趙際勇說，「逝者無法挽回，但我們願以微薄之力，紀念安琪與開西─我們的鄰家女兒」，也希望大家的踴躍捐贈，為失去家中兩位僅有孩子的楊家父母，帶來安慰，延續兩位女孩對世界的愛。

 「安琪─開西紀念基金」的Gofundme捐贈帳號連結：https://reurl.cc/q8lWgy。

車禍 加州 紐約

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