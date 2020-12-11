沉冤昭雪！亞裔空姐割喉案 兇嫌21年後落網

受害的韓裔空姐。(Des Plaines警局)

1999年11月30日的晚上，剛從執飛班機下機後回到芝加哥 的韓裔聯合航空空姐卡薇拉(Young Kavila，30歲)，在住家附近一家中餐館 取完外賣，回到西北郊德斯普蘭斯市(Des Plaines)的租住公寓後，慘遭歹徒強暴並割喉殺害，經過長達21年的追緝，檢警輾轉取得DNA驗證，同時持續努力追蹤人在海外的兇嫌，終在日前將殺人兇手從墨西哥 押回芝加哥受審。

這起駭人聽聞的兇殺案，當年引起社會高度矚目，最早參與該案調查的警探亞金(Randy Akin)說，他前後參與了該案三年時間，聽到兇嫌終於落網「非常高興」，他說，很開心看到司法系統功能彰顯。

殺人兇手梅納。(Des Plaines警局)

21年前的11月底，卡薇拉工作的班機抵達歐海爾機場後，她就前往超市購物，然後到一家中餐館取外賣回到住處，當時住在附近的墨西哥裔男子梅納(Luis Rodriquez-Mena)跟隨其闖入公寓，試圖在廚房性侵卡薇拉，受害女拿起除毛機反擊，兇嫌則掏出一把靴刀割斷卡薇拉喉嚨然後離開。

卡薇拉的室友幾分鐘後返抵公寓，發現卡薇拉臉朝上躺在廚房地板血流滿地，手上的鑽石戒指、項鍊及其錢包都不見了。

案發後，警方雖然檢驗出現場血跡與指紋，發現梅納涉有重嫌，但卻遲遲無法找到嫌犯蹤跡，直到2007年10月，警方接到一項舉報稱，他有一名在墨西哥的親戚，曾吹噓自己是殺人兇手，並威脅要殺死任何放棄他不管的親戚，這名親戚還曾用螺絲刀威脅一名親屬。

警方比對發現，這名親戚應該就是殺害卡薇拉的梅納，梅納在案發前為一名工廠工人，就住在卡薇拉公寓附近，但案發後，他突然跑回去位於墨西哥中部的兒時住處，且未再返美。

在獲知相關信息後，警方輾轉找到梅納的前女友，這名女性曾在2001年替梅納生下一名孩子，警方採取了該小孩的基因並進行檢測，結果發現與卡薇拉兇殺案現場所遺留的血跡，吻合度高達99.98%。

聯邦調查局FBI接著將此案轉給其墨西哥的合作夥伴機構，要求協助抓捕，然而梅納知道自己成為追緝目標後，在家人刻意協助隱匿下，開始不斷逃竄。

透過與司法部、美國海關與移民防護局、國土安全部及聯邦執法局等單位合作聯繫，2014年對梅納發出通緝令，最終於2020年12月10日成功將現年46歲的梅納引渡回到芝加哥受審，至於如何將其逮捕歸案的過程，目前沒有進一步說明。