政庇將更難了！新規今公布 30天後生效

聯邦公報11日公布長達419頁的政庇新規。(官網截圖)

川普政府將全面提高獲得美國 政治庇護 的標準，長達419頁由國土安全部與司法部共同發布的新版庇護新規，11日刊登在聯邦公報(Federal Register)，新的規定包括將使移民 法官更容易以申請「輕率」(frivolous)而予以拒絕政庇，此外，禁止申庇者接受或使用任何移民救濟，而移民法官也能以證據不足為由，跳過聽證直接拒絕申請。

移民權益組織表示，新規將使很大部分以往符合申請政庇標準者因此無法獲得庇護，這項規定將在聯邦公報公布30天後生效。

根據Politico報導，移民權益團體「美國移民委員會」(American Immigration Council)的梅爾尼克(Aaron Reichlin-Melnick)表示，新版的申請政治庇護規定，將是川普政府對政庇最全面的攻擊。

根據新規則，移民法官可以更容易的聲稱申請「輕率」，此外，新規也禁止個人獲得任何形式的移民救濟，假使移民法官覺得申請案「缺乏確定證據」，還可以在不舉行聽證會的情況下，拒絕政治庇護。

現行的政庇法規定，聲稱「確實害怕返回母國後，會受到迫害或酷刑」者，就有資格取得政治庇護狀態(asylum status)，此時申請者將可獲得免於驅逐的保護，也能拿到工作許可，一年之後，這些人將有資格申請永久居民身分(綠卡)。

然而川普政府的新規定，將提高「迫害」的標準，所有申請政治庇護者，必須證明「假使回到母國，將遭受嚴重的傷害(a severe level of harm」。

新的規定明確指出，「迫害」的範圍將排除「是因在母國犯罪或軍事動亂所造成」，而「任何美國認定為不公平、魯莽、不公正，甚至非法或違憲的待遇」也不包括在內，至於「所聲稱受到的威脅並沒有實際受到付出行動的脅迫」也不列入迫害標準。

個人聲稱因為性別或幫派報力等原因而受到迫害者，一般也將沒有資格獲得庇護。

新的規則變化也列出了移民官員在處理政治庇護申請案件中必須考慮的幾個因素，包括「非法進入美國的移民」、「使用偽造文件的移民」、「未繳稅的移民」，或在先通過其他國家未尋求到美國時，未向其他國家尋求政治庇護的移民，如有上述情況者，都可能導致個人喪失庇護資格。

現行的政庇法，讓許多聲稱「害怕在邊境遭驅逐後，會在母國受到迫」者，即使最終他們可能無法獲得庇護，還是可以進入美國。

國土安全部表示，這些規則的改變，將使各部門可以更有效從真正需要庇護者的申請中，區分出「毫無根據的申請」，以確保這些無根據申請不會拖延符合資格申請的案件處理與轉移資源。

詳細政庇申請新法，可上網查看：https://reurl.cc/yg38O2。