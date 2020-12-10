男子新冠死裡逃生 但「感受不到腳在哪裡」

休士頓市民強生（Lafayette Johnson）（右）（Fox截圖）

休士頓 （Houston）市民強生（Lafayette Johnson）在感染新冠肺炎 後，臥床5個月，幾次死裡逃生，出院後仍因身體狀況在練習如何走路。

根據福克斯電視台報導，強生染疫後於7月8日住院，到12月9日才出院。他的肺部和腎都遭到嚴重破壞。他說，「當時只有一半的可能性活下來，像是我死了兩次，他們又把我從鬼門關拉了回來。」

HCA Houston的重症監護主任Julie Hoff說，強生當時的情況真的很危急，他現在活著很幸運。

目前新冠肺炎對人體長期後遺症仍在研究當中，其中包括長期致殘。

強生的妻子凱莉(Kelli Johnson)說，患者的肺部就像玻璃，這是後遺症之一。強生出院後，在家仍需要吸氧，他現在在試著重新站起來走路。他在Cypress的Encompass康復醫院住院了六周，算上之前治療時間，他臥床共有五個月之久。

醫師Stephen Yang表示，他們在研究新冠肺炎如何對肌肉 和神經造成嚴重傷害。他說，「我認為我們要知道新冠病毒可以嚴重打擊神經和肌肉，強生的病例體現了這兩方面的後遺症。」「他現在還感受不到他的腳。他在努力找回感覺。沒有知覺的時候，就不知道要將腳放在哪裡。」

強生是名退休中士（Sergeant），曾在軍隊服役19年。他目前是休士頓一名假釋官（Parole Officer），是「必要行業」工作人員。他認為自己是在工作中感染的。他說，「我希望每個人都可以戴口罩，勤洗手，將出門計畫延後，因為不值得。」