陽性檢測率破10% 馬州喬治王子郡16日起禁餐館堂食

喬治王子郡16日起餐館禁止堂食，零售商家的客容量縮減至25%。（記者張筠 / 攝影）

大華府新冠疫情 再度升溫，馬州 疫情重災區喬治王子郡(Prince George)10日進一步收緊防疫 限制，規定16日起餐館禁止堂食，零售商家的客容量縮減至25%；相鄰的華裔聚居區蒙郡(Montgomery)9日也提案，計畫15日開始執行新的防疫限令。

喬治王子郡郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)10日表示，該郡陽性檢測率已突破10%，平均每日每10萬人中新增45.7人確診，比一個月前翻倍；此外該郡的醫院承載能力在感恩節假期後迅速下降，目前空床剩不到一半。

郡府衛生官員卡特(Ernest Carter)表示，8日當天新增177名住院的新冠病患，該數據是上月同期的兩倍有餘，儘管目前住院病患數量未達春季高峰，但令人擔憂的是，近期新增的病例明顯年輕化。

艾索布斯10日宣布，新的防疫規定將於16日下午5時生效，延續到明年1月16日，具體規定包括餐館禁止堂食，戶外用餐區保持客容量減半，仍可提供外送和外賣服務；商家客容量從原來的50%縮減至25%，米高梅國家港口的賭場及遊戲中心、健身房等設施人數也須控制在客容量的25%以內。

馬州人口最多的蒙郡郡長艾瑞克(Marc Elrich)9日也宣布收緊防疫規定的提案，若通過，蒙郡將從15日下午5時起禁止餐館堂食，商店客容量收緊至每200呎僅能容納一名顧客，且總人數不得超過150人，體育和宗教聚會方面的限制也將收緊。