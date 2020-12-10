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「媽媽，我在監獄裡！」 麻州婦人險被騙9000元

記者唐嘉麗／波士頓報導
FBI警告民眾小心犯罪集團使用幾可亂真的高科技和有說服力的情境說詞詐騙。(記者唐嘉麗／攝影)
FBI警告民眾小心犯罪集團使用幾可亂真的高科技和有說服力的情境說詞詐騙。(記者唐嘉麗／攝影)

住在麻州荷里斯頓(Holliston)的V女士最近經歷一場恐怖的騙局，雖然最終沒有上當受騙，但整個過程帶來很大的驚恐與創傷。

V女士告訴波士頓NBC電視台，上個月一天清晨手機響起，她聽到女兒的哀號聲說「媽媽，我在監獄裡！」。

在佛蒙特州上大學的女兒歇斯底里哭著說，自己出事了，現在監獄，沒有電話；她要母親打電話給一名律師，把她從監獄中救出來。她還說，自己被指控酒醉駕車，但她向母親保證「我沒喝酒」。

之後，V女士被告知律師的名字和電話，法院名稱、案件編號，以及涉嫌犯罪詳情；還說因為疫情關係，法院暫時關閉，過堂程序延期，但她可以繳9000元把女兒保釋出獄。

當時很慌張的V女士後來急忙打電話找到女兒的室友，得知女兒安全地在住處，才意識自己被騙了。

據聯邦調查局專員李文古德(Michael Livingood)，這類騙局每年造成數百萬元損失；這些詐騙帶著緊迫感，而且很有說服力，有意誘逼受害者在能夠冷靜思考前，匯出款項。

過去，此類詐欺案較常針對年長者， 騙他們匯款為有麻煩的孫輩解困；但現在騙局已不分年齡、關係，針對所有人，目標集中在讓你中計匯款。

李文古德說，這類騙局不是孤立事件，而是犯罪集團所為；他們使用各種模仿聲音的高科技引人入局，招募年輕演員使騙局更為可信；騙徒甚至從公司網站、社交媒體等處挖掘個人信息，利用那些信息讓說法更有說服力。

FBI強烈建議民眾設置較高的社交媒體隱私設定，每三到六個月檢查一次設置(setting)，因為當網站更改其服務條款時，可以將使用者的安全設置回復到原始的預設選項(default)。此外，要始終注意與任何不請自來、尤其是涉及金錢的溝通交流；若受害者已經匯款，應立刻聯繫銀行，並向FBI報告：https://bit.ly/343l3cR。

監獄 FBI 麻州

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