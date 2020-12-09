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國會頒金章給華裔二戰老兵 102歲老兵司徒清元代表領獎

記者張筠／華盛頓報導
102歲的華裔二戰美國陸軍一等中尉司徒清元代表美國二戰老兵接受國會金色獎章。（視頻截圖）
102歲的華裔二戰美國陸軍一等中尉司徒清元代表美國二戰老兵接受國會金色獎章。（視頻截圖）

聯邦眾院9日舉行為華裔二戰老兵頒獎的線上儀式，國會眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)代表向華裔二戰老兵頒發國會金色獎章(congressional gold medal)，102歲的華裔二戰老兵司徒清元代表領獎；聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)表示，為華裔退伍老兵追贈獎章的法案已在2018年頒布，致敬逾1萬8000名在二戰中付出和為國捐軀的華裔老兵，多名國會議員也指出，雖然華裔群體在美受到許多歧視，他們仍堅持奉獻，在眾多領域有出色表現。

趙美心表示，國會金色獎章是國會頒發的最高非軍事榮譽，不僅表彰華裔老兵的勇氣、忠誠與愛國精神，致敬他們在多場戰役中的貢獻，更將他們的付出寫入歷史，確保未來的每一代人都能了解華裔在其中扮演的角色；她表示，儘管面對歧視甚至成為仇恨犯罪的受害者，華裔群體仍努力付出，選擇走上戰場，為美國的自由、和平征戰。

華裔聯邦眾議員劉雲平(Ted Lieu)表示，國會給華裔二戰老兵頒獎是為確保所有愛國者都獲得應有的榮譽及肯定，身為空軍預備役上校的他表示，這份獎章如今頒發，其實為時已晚，華裔民眾在二戰中的每一場戰役都未缺席，這份殊榮對於華裔老兵及他們的家庭都是一份不可缺少的敬意與肯定，也能成為未來數代人的榜樣。

波洛西在儀式上代表頒發國會金色獎章給逾1萬8000名華裔二戰老兵，她表示，其中有很多人犧牲姓名，家庭也經歷巨大磨難，部分華裔民眾除了面對戰爭創傷，還要經歷族裔歧視等多重困難，但他們仍願意委身，服務國家與民眾，在美國社會建設的多方面發光發熱，有不可替代的地位；國會參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)也指，華裔群體在航天、科技等重要領域都有特別貢獻。

102歲的華裔二戰美國陸軍一等中尉司徒清元(Elsie Chin Yuen Seetoo，姓名皆音譯)代表美國二戰老兵接受國會金色獎章。

在美洲同源會(C.A.C.A.)的提議和眾多在美華人社區的爭取及推動下，「美國第二次世界大戰華裔退伍軍人國會金質獎章法案」獲兩黨支持，於2018年12月20日頒布成為法律。同源會通過「美國二戰華裔退伍軍人表彰計畫項目」，與許多捐助者合作，確保每位經過確認的華裔退伍軍人(或近親)都能獲得官方頒發的金質獎章。

身為空軍預備役上校的劉雲平表示，華裔群體在二戰中的每一場戰役都未缺席。（視頻截圖...
身為空軍預備役上校的劉雲平表示，華裔群體在二戰中的每一場戰役都未缺席。（視頻截圖）
趙美心表示，國會金色獎章是國會頒發的最高非軍事榮譽，不僅表彰華裔老兵的勇氣、忠誠...
趙美心表示，國會金色獎章是國會頒發的最高非軍事榮譽，不僅表彰華裔老兵的勇氣、忠誠與愛國精神，致敬他們在多場戰役中的貢獻，更將他們的付出寫入歷史。（視頻截圖）
波洛西9日代表國會向華裔二戰老兵頒發國會金色獎章。（視頻截圖）
波洛西9日代表國會向華裔二戰老兵頒發國會金色獎章。（視頻截圖）

華裔 美國 歧視

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