返家途中遇車禍 普林斯頓華女高材生當場死亡

凱瑟蒂.楊(Cassidy Yang)。(普大官網)

就讀於普林斯頓大學博士班的凱瑟蒂.楊(Cassidy Yang)，日前從東岸開車要回到芝加哥父母家中過節時，在俄亥俄州 克利夫蘭市附近的高速公路發生嚴重車禍 ，26歲的她不幸當場死亡。

普林斯頓大學7日發出凱瑟蒂.楊在俄州車禍去世的消息，報導指出，年僅26歲的她非常優秀，為該校定量與計算生物學博士班五年級學生，預計明年五月取得博士學位，她在普林斯頓十分活躍，包括在科學與工程研究生小組擔任外展協調員；且熱心助攻讀物理專業的女大生。

此外，她還擔任普大多元性與包容性的宣傳大使；她還是國家科學政策網的志願者，專門回答公眾有關新冠病毒的問題；新成立的普林斯頓在線輔導網路中，她也擔任義工老師，協助弱勢的K-12學生上遠距教學。

擔任凱瑟蒂.楊指導老師的普大物理系教授沙維茲(Sigler Shaevitz)說，她是一位非常棒的學生，不僅學業表現出色，更是研究群中大家的好朋友，也是許多人心目中的好導師。

凱瑟蒂.楊2012年從瑞柏中區高中畢業，之後進入加州 理工學院並於2016年畢業。

有熟識楊家的華人表示，車禍當時姊妹兩人相偕從東岸開車要返回瑞柏家，當時由凱瑟蒂.楊的妹妹開車，車禍發生時間為5日下午3時左右，車禍原因可能因為妹妹要閃避在路旁拋錨的車輛而踩了煞車，導致車子打滑失控撞上右側來車，姊姊當場死亡，妹妹重傷送醫，不過，車禍原因，以及妹妹是否也在車上及其傷勢是否危急，未獲家人證實。