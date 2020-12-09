麻州州長：疫苗本月中發送醫院 大眾預計4月開打

麻州首批5萬9475劑輝瑞公司生產疫苗預計12月15日左右開始第一輪分配和發放，直接送到8個郡的21家醫院和公衛署免疫實驗室後，再度分配到所有74家醫院，供一線醫務人員接種。路透

麻州 州長貝克及公衛團隊今天召開新聞發布會公開新冠疫苗 發放規畫。第一階段30萬劑Moderna和輝瑞公司生產疫苗預計12月底交付，優先醫護、前線救援和長期護理機構；第二階段從明年2月至4月，優先高危人群、耆老和必要行業工作者；第三階段預計從4月起開發給公眾。所有注射全部免費。疫苗將間隔3-4周注射兩劑，需要數周才生效。州長提醒，民眾需繼續防疫。

麻州首批5萬9475劑輝瑞公司生產疫苗預計12月15日左右開始第一輪分配和發放，直接送到8個郡的21家醫院和公衛署免疫實驗室後，再度分配到所有74家醫院，供一線醫務人員接種。

其後四萬劑將按聯邦藥房計畫開始為專業護理機構、養老院和輔助生活機構的院民和工作人員接種。州府計畫在明年3月底前向重點人群分發200多萬劑疫苗。

第一批優先者依次為，從事直接和面對面新冠肺炎護理的臨床和非臨床醫護人員，長期護理機構、養老院和輔助生活機構，警察、消防和緊急醫療服務，收容所和懲教院等集體照料環境，家庭保健人員，和從事非新冠肺炎護理的醫護。

第二階段依次優先，有兩個以上併發症 及新冠併發症高風險人群，早教、K-12教育、公共交通、超市、公共事業、食品、農業、環衛和公共衛生等工作者，65歲以上成人，以及有一種併發症者。

麻州暫定4月開放給公眾，具體時間仍存變量。公衛官員呼籲所有符合醫療條件者都接種，且發放疫苗和宣傳疫苗安全將優先少數族裔。

州長還提醒民眾從可信渠道了解疫苗信息，如政府官網或自己的醫生。

查詢可上網www.mass.gov/COVIDvaccine。