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麻州州長：疫苗本月中發送醫院 大眾預計4月開打

記者劉晨懿之/ 波士頓報導
麻州首批5萬9475劑輝瑞公司生產疫苗預計12月15日左右開始第一輪分配和發放，直接送到8個郡的21家醫院和公衛署免疫實驗室後，再度分配到所有74家醫院，供一線醫務人員接種。路透
麻州首批5萬9475劑輝瑞公司生產疫苗預計12月15日左右開始第一輪分配和發放，直接送到8個郡的21家醫院和公衛署免疫實驗室後，再度分配到所有74家醫院，供一線醫務人員接種。路透

麻州州長貝克及公衛團隊今天召開新聞發布會公開新冠疫苗發放規畫。第一階段30萬劑Moderna和輝瑞公司生產疫苗預計12月底交付，優先醫護、前線救援和長期護理機構；第二階段從明年2月至4月，優先高危人群、耆老和必要行業工作者；第三階段預計從4月起開發給公眾。所有注射全部免費。疫苗將間隔3-4周注射兩劑，需要數周才生效。州長提醒，民眾需繼續防疫。

麻州首批5萬9475劑輝瑞公司生產疫苗預計12月15日左右開始第一輪分配和發放，直接送到8個郡的21家醫院和公衛署免疫實驗室後，再度分配到所有74家醫院，供一線醫務人員接種。

其後四萬劑將按聯邦藥房計畫開始為專業護理機構、養老院和輔助生活機構的院民和工作人員接種。州府計畫在明年3月底前向重點人群分發200多萬劑疫苗。

第一批優先者依次為，從事直接和面對面新冠肺炎護理的臨床和非臨床醫護人員，長期護理機構、養老院和輔助生活機構，警察、消防和緊急醫療服務，收容所和懲教院等集體照料環境，家庭保健人員，和從事非新冠肺炎護理的醫護。

第二階段依次優先，有兩個以上併發症及新冠併發症高風險人群，早教、K-12教育、公共交通、超市、公共事業、食品、農業、環衛和公共衛生等工作者，65歲以上成人，以及有一種併發症者。

麻州暫定4月開放給公眾，具體時間仍存變量。公衛官員呼籲所有符合醫療條件者都接種，且發放疫苗和宣傳疫苗安全將優先少數族裔。

州長還提醒民眾從可信渠道了解疫苗信息，如政府官網或自己的醫生。

查詢可上網www.mass.gov/COVIDvaccine

疫苗 麻州 併發症

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