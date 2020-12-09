紀夢奇命案 警方找無遺骸 兇嫌反控妻子已回中國見網友

艾立吉涉嫌殺害妻子紀夢奇。 （本報檔案照片）

密蘇里州華婦紀夢奇命案日前於當地法院召開保釋庭，涉嫌殺害紀女的先生艾立吉(Joe Elledge)申請降低保釋金，遭法官以「嫌犯對社區有威脅」且對不同受害者犯下重罪而否決；此外，當地警局多個月來尋找紀女遺骸一無所獲，日前已宣布結束搜索，然而缺乏任何DNA 證物，對兇嫌一級謀殺罪的起訴，恐將困難重重。

艾立吉的律師盧森魯朗姆(Scott Roseblum)7日在保釋庭上表示，希望將涉嫌謀殺的艾立吉保釋金從500萬降到75萬，如獲保釋，艾立吉將願意配戴電子監視器，不過，此動議遭布恩郡(Boone County)第一區法官賈克柏斯(Brouck Jacobs)否決。

該名律師還提到，紀夢奇與一名在中國 的男性網戀，失蹤的她可能已經回去中國與網友會面，檢察官奈特(Dan Knight)反駁，沒有任何證據顯示紀夢奇曾經想要與她的網友見面，奈特並希望法官能排定全案於明年四、五月開審。

法官未對謀殺案開審日期表示意見，但宣布將於明年1月15日舉行一級謀殺聽證，艾立吉隨後還押該郡監獄。

紀夢奇是在2019年10月8日失蹤，她的先生艾立吉涉有重嫌而遭檢方起訴一級謀殺罪，然而密州哥倫布市警方過去一年多來，屢次針對可能的棄屍地點進行地毯式搜索，卻一直找不到紀女任何遺骸，哥倫布警局12月1日已經公開表示，搜索遺骸的行動告一段落，警方一無所穫。

哥倫布警局助理警長杭特(Jeremiah Hunter)說，警方照著案發後艾立吉可能去過的路線反覆翻找，也在最可能棄屍的拉明河(Lamine River)深入搜索，甚至派出打撈船，建立河水阻擋牆，仔細撈出多達25卡車的河流泥土、雜物，「幾乎每一塊石頭都翻遍了」，但都没有找到任何與紀夢奇相關的證據。

●找不到屍體 恐增謀殺起訴難度

警方「查無屍體證據」，也意味著艾立吉可能在沒有任何有關紀夢奇死亡的DNA證據的情況下上法庭，也因此將增加對兇嫌的謀殺罪起訴的困難度。

刑事律師漢米爾頓(Mike Hamilton)表示，如果沒有屍體或遺骸，很難讓陪審團相信是「謀殺」，假使在河裡發現任何證據，就支持了檢方「紀夢奇遭謀殺後帶到河裡棄屍」的理論，而沒有屍體的話，則需仰賴陪審團是否對檢方說法買單，而缺乏證據的案件的確有可能被推翻。

另方面，他說，根據檢方提出的「合理懷疑陳述書」(probable cause statement)指出，紀夢奇是遭艾立吉勒死，所以沒有留下血跡，屋內也沒有留下其他DNA證據，陪審團還是有可能會因此支持艾立吉有罪。

●檢方主張紀夢奇遭勒斃 因此無血跡或DNA留下

根據奈特提出的陳述，去年10月8日晚間，艾立吉在家中坐在妻子身上幫她按摩，也因此導致紀夢奇被壓住而無力反抗，由於其公寓及車輛均沒有找到任何血跡反應，檢警判斷紀夢奇是遭兇嫌勒斃後棄屍。

負責調查的警察 米契爾(Alan Mitchell)提到，艾立吉接受警方詢問時說，去年10月8日晚間9時30分前，紀夢奇躺在房間床上，他走過去壓在妻子身上替她按摩背部，並向妻子求歡但遭拒絕。

儘管艾立吉陳述，由於妻子已經好幾個月對他的要求反應冷淡，因此遭拒絕後就離開到客廳打電動、看YouTube影片。

但米契爾表示，紀夢奇身高五呎、體重約100磅，而艾立吉高六呎，體重170磅，一旦艾立吉壓在紀夢奇身上，紀幾乎無法做出反抗，根據10月15日警方拍照存證顯示，艾立吉身上沒有發現任何受傷跡象。

根據警察辦案經驗與訓練，當時艾立吉疑因不滿妻子反應，因此勒死了她，而通常遭勒斃的死者，現場不會留下血跡，這也可以說明之後警方並在其居住公寓，還有夫婦兩人的車輛上，為何均找不到血跡反應。

●紀夢奇失蹤過程

艾立吉的筆錄顯示，他稱曾在去年10月8日晚間11時30分看到紀夢奇已經在房間裡睡著，他則一直待在客廳裡睡覺，直到10月9日清晨5時被女兒哭聲吵醒，而他也在那時發現妻子不見了。

不過，艾立吉儘管妻子失蹤，卻一直等到10日才報警，期間沒有告訴任何親友、同學，根據紀錄，10月9日他曾簡訊母親祝賀生日，也兩次簡訊給密蘇里大學同學告知自己要照顧女兒無法上學，但完全沒有提到紀夢奇失蹤一事。

10月9日當天，艾立吉明知妻子失蹤，但在當天上午10時30分卻決定帶著才一歲的女兒，開了許久的車到傑佛遜市(Jefferson City)放鬆一下，但他抵達該市時，又決定返回哥倫比亞市。

同日傍晚6時30分，他再度帶著女兒開車出門走走，這時儘管妻子已經沒有消息多時，他不僅沒有告訴任何人，也沒有試圖開始尋找紀夢奇。

警察紀錄顯示，艾立吉陳述當晚他開車去了艾許蘭德(Ashland)，接著去了小農莊谷斯立(Guthrie)，最後還繞到一處名為MKT的步道區，等回到家已經晚上10時。

警方後來從艾立吉的手機確認他的行蹤時，發現他9日晚間所去之處並未吻合其陳述，他刻意隱瞞到過41號高速路及拉明河等地，這也是後來警方在拉明河附近多次進行搜索的主要原因。

警方合理懷疑其殺害紀夢奇的公開報告中說，由於紀夢奇的母親每天都會定時跟女兒視訊，但9日無法聯繫上女兒，因此委託了一位女兒在哥市的朋友直接到公寓找人，這時艾立吉才以視訊電話，告知在中國的岳母妻子失蹤。

警方表示，根據紀夢奇手機上的最後一次聯繫紀錄，是在8日晚間9時14分，與朋友沙克辛斯基(Jasmin Sekscinski)約好9日下午要一起去採購嬰兒食品，但她並未依約出現，此外，警方現掌握的所有證據，均指向紀夢奇從10月8日晚間失蹤後，完全沒有跟任何人聯繫過，推斷她早已遇害。