美國航空實施 登機前居家新冠檢測

美國航空公司與LetsGetChecked合作，提登機前居家檢測。(LetsGetChecked網頁)

達拉斯訊

據FOX4報導，美國 航空公司（American Airlines）為了保障疫情期間旅客出行安全，擬提供乘客飛往全美任何目的地之前，實施COVID-19居家檢測 服務，以符合目的地嚴格避疫規定需要。

這是美國航空公司與LetsGetChecked合作的居家檢測項目，自本周六開始，乘客通過購買129元檢測費獲檢測，通常48小時內出結果。美航雖沒有規定，乘客都必須出具陰性測試的要求，但全美許多州及城市都要求入境者做COVID-19檢測，這些地區包括：阿拉斯加、康乃狄克、芝加哥、夏威夷、緬因州、馬里蘭、麻薩諸塞、新罕布夏、紐約、賓夕法尼亞、波多黎各、羅德島、佛蒙特、華盛頓特區等。

同時美國航空也與CareNow合作，提供在達拉斯/福和國際機場 （DFW Airport）快速COVID-19檢測服務。該航空公司表示，乘客要想在機場獲得COVID-19檢測，需提前至少提前一個小時到達機場。

有關檢測詳細資訊，可上網 https://www.aa.com/i18n/travel-info/covid-19-testing.jsp