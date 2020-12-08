劫車橫行！掏槍自衛遭搶匪槍殺 芝警公布影片尋兇手

芝加哥警局公布日前暴力劫車案兇嫌的作案畫面。(芝加哥警局)

新冠疫情導致芝加哥 市百業待興，然而劫車案卻「疫」外暴增，劫匪手段也越來越暴力，芝加哥警局8日公布一段死亡劫車視頻，並提供高達3.4萬元獎金，希望民眾協助指認兇嫌，這起案件為一名65歲的退休消防員在南區購物後要返回車上前，遇三名持槍劫匪意圖搶車，儘管受害者掏出槍枝自衛，但仍不敵而中槍死亡。

影片來源：youtube/ABC 7 Chicago

警方表示，根據84秒的監視影片顯示，65歲的威廉 斯(Dwain Williams)6日到南西大道11700號附近商店購物後，正提著購物袋要走回其吉普休旅車時，三名意圖劫車的匪徒，突然從一輛福特車中竄出，威廉思發現後立即躲到車頭旁，此時三名劫匪開始圍住他，威廉斯掏槍朝其中一名持槍者開槍，至少兩名劫匪也朝威廉斯開了多槍，三人跑回福特車內開車逃逸。

警方稍後在Tinley Park市找到了該部福特車輛，而該車為登記有案的失竊車輛。

警局首席警探狄尼漢(Brendan Deenihan)說，希望每個人都仔細觀看這部監視影片，一起協助警方找到劫匪，他表示，這三名搶匪作案意圖就是要劫車，警方高度懷疑他們與其他劫車案有關連。

如有相關信息，可電(312)747-8271舉報，或到官網www.CPDTIP.com匿名提供信息。

劫車案儼然成為芝加哥治安新毒瘤，華埠 一帶近來也頻傳劫車案，根據第九警分局統計，11月30日到12月6日間，華埠地區至少發生兩起劫車案，包括1日下午4時45分左右，運河街(Canal St.)夾23街，以及4日晚間9時於運河街夾29街附近。

其中4日晚間的劫車案的涉案搶匪還持有武器，警方紀錄顯示，當時兩名20多歲的非裔男性叫了一部網約車Lyft到上述地點，車子抵達後，其中一名劫匪持槍脅迫司機下車，得手後即開車逃逸。

根據芝加哥警方的數據顯示，到今年10月初為止，芝加哥今年共發生了914起劫車案件，比2019年同期高出至少兩倍，而與今年同期的芝市往年劫車案件的數量，更是從2003年以來最高的一年。

芝市22個警分局中，多達16個警分局的轄區劫車案數量，比去年增長逾一倍，部分劫車案最嚴重區的案件數，甚至比去年同期提高4倍。