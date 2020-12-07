華府國家動物園三隻大熊貓 三年後再返中國

華府國家動物園與中國野生動物保護協會(CWCA)達成新協議，大熊貓「美香」、「添添」和熊貓幼崽「小奇蹟」將在華府待到2023年底。(記者羅曉媛/攝影)

華府 國家動物園 (National Zoo)7日表示，與中國 方面達成延長大熊貓停留期限三年的最新協議，動物園現有的三隻大熊貓將在2023年底返回中國。

史密森尼學會旗下的華府國家動物園，與中國野生動物保護協會(CWCA)達成新協議，將讓動物園的三隻大熊貓「美香」、「添添」和今年新生的「小奇蹟」，在華府待到2023年12月7日，屆時三隻熊貓再返回中國。

動物園園長曼福特(Steve Monfort)表示，很期待「美香」與「添添」能在華府多待三年，也有信心未來中國會送更多大熊貓來華府。

研究大熊貓已33年的曼福特說，國家動物園與中國大熊貓專家的關係深厚，雙方已有近50年的大熊貓合作歷史，園方也希望未來數十年繼續與中國的夥伴合作。

大熊貓「旅居」華府始於1972年的中美合作項目，旨在加深兩國關係；當時的第一夫人帕特‧尼克森(Patricia Nixon)在北京的晚宴上，向時任中國國務院總理周恩來提及「喜歡大熊貓」，數月後，大熊貓「玲玲」和「興興」乘專機抵達華府。

儘管「玲玲」和「興興」在華府孕育了五隻熊貓幼崽，但都沒能存活，「玲玲」和「興興」相繼在1992年和1999年去世；隨後的2000年，「美香」與「添添」來到華府，並孕育了第一隻存活的熊貓幼崽。

「美香」與「添添」已在華府動物園生活了20年，成功誕下「泰山」(2005年)、「寶寶」(2013年)、「貝貝」(2015年)和「小奇蹟」(2020年)四隻熊貓，在華府出生的熊貓幼崽通常滿四歲後返回中國。