疫情惡化 劍橋、傅萊明罕2學區本周改學網課

麻州劍橋和傅萊明罕二學區因疫情惡化決定本周改為全網課的遠距學習。(美聯社)

由於疫情 嚴重，麻州劍橋和傅萊明罕兩市的公校 官員決定本周調整學習模式成為全面遠程網課。

傅萊明罕市公校總監川布雷(Robert A. Tremblay)上周四致信家長說，本周起全市全校校舍將關閉至1月4日，或直到公共衛生條件允許為止；他說，這個決定與市內許多家庭在感恩節假期違反防疫指南，導致該市病例增加，目前極需採取立即預防措施有關。

劍橋市學區 總監薩林(Kenneth N. Salim)6間下午通知家長，全校區將自本周三起改為遠距教學，要等到劍橋市至少有兩個新冠指標連續七天低於建議值後，才會恢復課堂教學；他說，關閉學校並不表示劍處於緊急狀態，而是公校有明確的指導方針，也就是三個指標中有兩個超標，就必須全面轉為網課，以保護師生職員和他們的家人。

勞倫斯市公校一名清潔工因新冠病故後，學區叫停學生返校上課計畫，也因該市疫情惡化情況不斷延長全面網課時間；學區在家長請求、教師反應學生學習情況下，決定下學期仍應讓環境或學習需要特殊情況的高需求學生返校上課，並以4000元獎金徵求自願返校上課的老師。

一位華裔老師說，在秋季學期之前，校區做過意見調查，表示願意送孩子到校上課的高需要學生家長約有五成，但三個月網課的經驗，有些特殊教育學生完全無法在電腦前聽指示行事，家長無法全時陪伴，學習障礙很大；校方估計，1月要送孩子上學的家庭必定更多。疫情嚴重下校園依規定關閉，但那些無法網課學習的孩子還得繼續蹉跎，真是令人擔心。