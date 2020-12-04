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「佛奇效應」10月全美醫學院申請量上升

記者張筠／維州報導
因新冠疫情影響，維州科技大學加利永醫學院今年申請人數比去年增加48%，增幅創新高。（維州科技大學醫學院官網）
因新冠疫情影響，維州科技大學加利永醫學院今年申請人數比去年增加48%，增幅創新高。（維州科技大學醫學院官網）

今年新冠疫情籠罩全美，各地醫療工作者面臨重壓，不過全國的醫學院申請人數也比去年明顯增長，美國醫學院申請服務(AMCAS)近日數據顯示，10月全國的醫學院申請人數增加了17%，維州科技大學(Virginia Tech)加利永醫學院(Carilion School of Medicine)今年申請人數也比去年增加48%，增幅創新高，不少醫學院招生官員也將此現象稱為「佛奇效應」(Fauci effect)。

美國醫學院協會(AAMC)表示，今年10月全國有20多所醫學院申請人數增幅超過25%，全國平均增幅為17%，過去十年多以來，醫學院申請者的每年增幅在3%左右。

維州科技大學加永利醫學院今年的申請人數比去年同期增加48%，成為有紀錄以來的最大增幅，該院副院長普撒卡斯基(Melanie Prusakowski)表示，很欣慰看到那麼多人願在疫情期間投身公共衛生及醫療事業，也有越來越多民眾認識到醫療和醫藥等學科的重要性。

維州科技大學加利永醫學院於2010年開始招生，申請標準連年嚴格，申請者的競爭也逐年激烈，過去五年，年均申請人數為4000人，但招生名額僅有不到50個。

AAMC表示，民眾因疫情宅家的時間增多，可能有較多精力關注並嘗試申請醫學院，此外上網接觸的新聞和資訊增多，見證醫療官員應對疫情的決策以及一線醫護人員抗疫的狀態，也容易被打動，這些都可能是醫學院申請量大增的誘因；有醫學院招生官員將此現象稱為「佛奇效應」。

對此美國首席傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)表示，他僅是一名期望能給個人健康乃至全球健康衛生事業帶來成功影響的醫生，若能取得成效，自然會有更多年輕人立志進入醫學院。

普撒卡斯基也鼓勵更多年輕人申請醫學院，「你們將給鄰居、社區帶來難以衡量的影響」，就算不是所有醫學院都「鼎鼎有名」，每所學校培養出的人才都非常重要；她表示除了學校的申請人數大增，今年各地醫學院和醫療機構之間的研究及合作也增多，且變得更緊密。

不少醫學院招生官員將申請人數驟增的現象稱為「佛奇效應」。（AAMC提供）
不少醫學院招生官員將申請人數驟增的現象稱為「佛奇效應」。（AAMC提供）

招生 疫情 美國

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