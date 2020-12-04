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大華府首批疫苗分配草案出爐

記者張筠／華盛頓報導

首批新冠疫苗即將投入使用，大華府預計12月中收到，三地政府4日公布疫苗分配草案及疫苗數量，馬州15萬劑，維州7萬劑，將優先給一線醫護人員注射，州府官員預計全民普及最早要等到明年春季；華府首批僅能分到6800劑疫苗，能照顧的醫護人員不足全市的10%，市府官員表示聯邦擬按人口分配疫苗的政策對華府不利，因此市府仍在協商爭取首批分到更多疫苗。

馬州預計首批將分到15萬劑疫苗，但僅能照顧全州50%的醫護人員，因此第一階段注射群體為，照顧新冠病患的一線人員、安養院(nursing home)醫護人員、公共事務及教育工作者等，州府表示第二階段注射將覆蓋更多民眾，預計最早從明年春天開始。

維州首批將分到約7萬劑疫苗，由於數量遠不足以照顧本地的50萬醫護人員，州府只能進一步細分優先注射的群體，最優先注射者包括醫護工作者和長照中心(long term care)居民和員工；維州州長諾譚(Ralph Northam)預計，新冠疫苗的全民普及最早要到明年春末夏初。

華府首批分到的疫苗最緊俏，僅有6800劑，能照顧的醫護人員不到全市的10%；華府衛生局主任內斯比(LaQuandra Nesbitt)3日表示，聯邦政府擬按人口分配疫苗的政策對華府不利，由於華府75%的醫護工作者為馬、維州居民，首批疫苗是按居民人口而非醫療工作者人數分配，因此華府分到疫苗嚴重不足。

內斯比表示，市府理解目前沒有任何州能百分百照顧到所有醫護工作者，「但多數地區獲得的疫苗數量都能覆蓋三分之一到50%的醫護人員，相比之下，此政策對華府太不利。」

內斯比說，市府仍在向聯邦政府施壓爭取首批分到更多疫苗，「若各州官員能多照顧華府醫療工作者，那大華府地區就會更安全，華府居民也能獲得更好的保護」，暗示希望相鄰的維州和馬州在獲得首批疫苗後能多照顧住在當地、但在華府工作的醫護人員。

疫苗 華府 維州

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