我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球每9秒就有1人死於新冠 美國相當於天天發生911

美國11月就業新增24.5萬人 遠不如預期

CPS：學生可選網課或返校 教師則需回校園 否則開除

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
CPS將在明年1月11日開始讓學生返校上課。(CPS臉書)
CPS將在明年1月11日開始讓學生返校上課。(CPS臉書)

芝加哥公立學校系統(CPS)執行長傑克森(Janice Jackson)3日表示，公校將按計畫於明年1月11日讓少部分學生開始返校上課，同時她也警告，所有公校教師屆時均需返校上班，除非有潛在健康問題，否則將遭開除。

CPS也提醒所有芝加哥公立小學與初中的家長，到12月7日為止，都仍可自行選擇是否讓孩子返校或繼續在家遠距學習，不過，一旦選擇繼續在家上網課的家長，到4月份前都不會有機會改讓兒女到校上課。

依照CPS計畫，明年1月11日將首先讓學前幼稚園班(prekindergarten)以及特殊教育學生返校上課，其他從幼稚園到八年級學生，則將在2月1日返校上課，而高中生是否返校，還在評估中，CPS官員說，返校課程第一階段將融合實體課與網課。

市長萊特福特曾補充提到，選擇在明年1月11日分批讓學生返校，是考慮到連串聖誕、新年假期過後，學生們可先在家中「隔離14天」，藉此減少病毒在校園傳染機會。

CPS官員說，返校上課很安全，目前他們正在討論在第二學期也讓部分高中生返回校園上課，傑克森說，如果有15%的學生願意回到學校上課，學校就會為這些孩子開課，「我們相信願意返回學校的學生，會因為對公校的防疫有信心而逐漸增加」。

學生可以自行選擇是否返校上課，但CPS 規定公校教師則一律需返校上課，除非提出相關醫療證明，才能免除返校上班，傑克森說，芝加哥教師工會主張害怕感染以及安全考慮的理由，都不能作為不想返校上班的藉口。

傑克森表示，沒有依照規定到校上課的老師，將視為曠職，並可能因此遭到裁撤。

芝加哥教師工會副主席蓋茲(Stacy Davis Gates)對此表示，傑克森是在「霸凌」教師，且稱其企圖讓教師們「擔心生計」而不得不返校的作法是行不通的，她指責公校並沒有實際的防疫計畫確保校園安全。

公校 芝加哥 防疫

上一則

7天死957人 伊州染疫喪生數全美最高

延伸閱讀

結縭47年夫婦鬆卸防備上餐廳吃飯 碰到多人沒戴口罩 回家確診同日病歿

結縭47年夫婦鬆卸防備上餐廳吃飯 碰到多人沒戴口罩 回家確診同日病歿
結縭47年 密西根夫婦同天染疫去世

結縭47年 密西根夫婦同天染疫去世
場邊人語／烏鴉染疫 鋼人狐疑

場邊人語／烏鴉染疫 鋼人狐疑
大麻熱賣 芝市府取消裁減350員工

大麻熱賣 芝市府取消裁減350員工
全美新冠日增病例激升 專家：未來幾周每天恐逾20萬例

全美新冠日增病例激升 專家：未來幾周每天恐逾20萬例
NFL／傑克森2度被抄都丟分 烏鴉送鋼人7連勝

NFL／傑克森2度被抄都丟分 烏鴉送鋼人7連勝

熱門新聞

陳宏林、黃麗貞夫婦駕房車遊美國，享受退休生活。(記者唐嘉麗／攝影)

退休夫婦慢活 駕房車遊遍美國

2020-11-28 02:10
上工兩周女服務生收到大額小費，卻拿不到分文。（Emily Bauer臉書）

服務生收小費2千 空歡喜一場

2020-12-02 23:48
前賓州理海大學24歲中國留學生楊裕凱(音譯)涉嫌毒殺室友，30日坦承所有犯行。(北安普頓郡典獄局照片)

食物摻「鉈」毒殺室友未遂 中國留學生認罪

2020-11-30 23:14
德拉瓦州週末Christiana Mall的美食廣場亂象引發關注。(Delaware Restaurant Association)

德拉瓦美食廣場混亂 一張圖引熱議

2020-11-30 12:35
明州漁獵協會會長白傑克提醒獵友，打獵時務必依法穿上醒目顏色衣物。(明州漁獵協會)

獵鹿悲劇！明州男子被誤認為獵物慘遭一槍打死

2020-12-02 10:18
俄州沙稜姆區域醫療中心(Salem Regional Medical Center)醫護人員拍攝短片響應州長口罩令。(州長臉書截圖)

自由最大！口罩令助長恐懼 俄州議員彈劾州長

2020-12-02 11:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫
好心載人1程 新州護士全家6染病1喪命

好心載人1程 新州護士全家6染病1喪命
華郵：川普不爽司法部長言論和FBI調查 巴維理恐遭革職

華郵：川普不爽司法部長言論和FBI調查 巴維理恐遭革職

「認罪就放妳回中國」 傳美與孟晚舟談條件

「認罪就放妳回中國」 傳美與孟晚舟談條件

拜登：我上任後 會要求美國人戴100天口罩 已請佛奇留任

拜登：我上任後 會要求美國人戴100天口罩 已請佛奇留任