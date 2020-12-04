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全球每9秒就有1人死於新冠 美國相當於天天發生911

美國11月就業新增24.5萬人 遠不如預期

7天死957人 伊州染疫喪生數全美最高

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
西北大學醫院醫護人員正協助因為感染新冠而移植新肺臟的患者復健。(西北大學醫院臉書)
西北大學醫院醫護人員正協助因為感染新冠而移植新肺臟的患者復健。(西北大學醫院臉書)

伊利諾州新增感染新冠肺炎病毒人數居高不下，死亡人數也不斷上升，根據統計，過去七天伊州累計多達957個民眾染疫死亡，高居全美其他州同期死亡人數之冠，遙遙領先排名第二高的德州806人。

聯邦疾病防治局CDC數據顯示，到3日為止，伊州過去七天每天平均死亡124人，已經超出該州春季第一波疫情時的死亡平均高峰118人，從3月份爆發疫情至今，伊州單日死亡人數最高的時間為2日，當天共有238人因為新冠病毒致死。

死亡人數躍居全美第一同時，伊州州長普立茲克也宣布了該州初步疫苗施打計畫，他表示，伊州在13日到19日間，可望收到第一批總數約10萬9000支的疫苗，不過，這個數量還不足以給第一優先的施打對象使用。

衛生廳廳長伊吉克說，除醫護人員外，初步評估「超過65歲」、「有長期慢性病」、「必要行業員工」等，將列為下一階段的施打目標，至於兒童方面，伊吉克說，新冠疫苗還不確定是否可以用於兒童，因為參與接種試驗者都是18歲及以上成人。

伊州3日的檢測陽性比率為10.4%，到3日晚間為止，該州有5653人因為新冠入院，其中1170人住進加護病房，693人戴上呼吸機。

雖然伊州從10月30日開始，已經採取全面禁止堂食，大幅縮減聚會人數標準，也降低了零售商店的客容量，但該州疫情仍舊沒有和緩，普立茲克表示，還是有人忽視防疫規定的重要性，他再度呼籲公眾確實遵守防疫規定，減少不必要的旅行、聚會。

西北大學醫院負責治療新冠患者的醫師柯曼(John Coleman)說，第二波疫情入院醫治的患者，平均住院天數為三到五天，如果住進加護病房的話，大概要待上10到30天不等，不過，與春季第一波疫情時住院患者經常需要在醫院待上好幾周的情況相比，天數明顯縮短。

他表示，主要因為現階段醫療人員比較能夠掌握治療方式，「尤其是使用類固醇，可大幅度改善患者的存活率」，而且醫護也了解患者入院不必馬上接上呼吸機，往往使用呼吸機會拉長住院天數。

伊州 疫情 疫苗

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