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威州媒體：鴻海威州廠 未來3年恐難租稅抵免

編譯季晶晶／綜合報導
鴻海創辦人郭台銘（右）2018年6月28日與美國總統川普（中）和時任威斯辛州州長的沃克，共同出席鴻海威州廠動土儀式的資料照。（美聯社）
鴻海創辦人郭台銘（右）2018年6月28日與美國總統川普（中）和時任威斯辛州州長的沃克，共同出席鴻海威州廠動土儀式的資料照。（美聯社）

威斯康辛州報（Wisconsin State Journal）報導，威州州政府官員不預期鴻海未來三年能符合稅務抵免資格，該州和鴻海還在繼續商討合約問題。

威州行政管理部表示，根據鴻海2018和2019年的活動，不符資格的情況「可能持續，該公司2020年活動也不像是能取得資格」。

依原始協議，如果鴻海滿足創造就業和資本投資的必要條件，2023年底前，將獲最多約6億美元的補助。

隸屬威州政府的威斯康辛州經濟發展公司（WEDC）10月12日告知鴻海，不能給予創造就業和資本投資的稅務抵免，除非鴻海和州政府重擬協議。

鴻海當月稍晚對WEDC的決定提出異議，州政府本周表示，持續與鴻海就投資項目進行溝通，但在達成解決方案前，WEDC不會置評。

根據威斯康辛州報，鴻海稱2019年創造逾800個工作，超過州政府給予補助的最低要求520個，但WEDC僅核實了281個工作。不管鴻海威州廠創造了多少個工作，州政府官員說，原始協議約定的稅務補貼，與工作和資本投資掛鉤，鴻海並未達標。

鴻海的協議要求在威州興建最先進的10.5代面板廠，生產電視螢幕用的較大面板，但後來已縮水為6代廠，製造手機、平板電腦、筆記型電腦和可穿戴裝置使用的小面板。

威斯康辛州報沒有取得鴻海的相關評論。

鴻海 投資 威斯康辛州

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