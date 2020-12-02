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女服務生收小費2000元 但拿不到分文

編譯組／綜合報導
上工兩周女服務生收到大額小費，卻拿不到分文。（Emily Bauer臉書）
上工兩周女服務生收到大額小費，卻拿不到分文。（Emily Bauer臉書）

德州聖安東尼奧Red Hook Seafood and Bar的女服務員鮑爾（Emily Bauer） 11月29日在為一名客人服務時，似乎因為她展現的誠意讓人感動，客人在結帳時除了結清69.01元的餐費，竟然還給了她2000元小費。雖然客人還在帳單上寫了「Merry Christmas! Keep working hard!」，但是餐廳卻表示無法處理超過500元的小費，因此最後鮑爾一毛都沒拿到。

當地KVUE新聞台報導，兩個兒子分別為2歲與5個月大的鮑爾，當天才剛到職2周，但是沒想到周日的客人之多，讓出菜速度變得異常地慢，因此她向負責區域的客人一直道歉。其中一名客人對鮑爾說，因為他自己也開餐廳，因此知道服務員的辛苦，但是出菜實在太慢，所以他決定取消所有餐點，要鮑爾直接把帳單給他。

鮑爾按照要求給了帳單，客人簽完離開後，她才發現簽單上多寫了幾個字，祝她聖誕快樂、繼續努力。更讓她吃驚的是，小費一欄竟然寫了2000元，鮑爾說她當下就哭了出來，直呼「天啊，我的小孩可以拿到聖誕禮物了」。她事後告訴KVUE，她從來沒有過過像樣的聖誕，還能有錢讓她買好禮物。

不過，鮑爾的高興很快就被經理給打趴了，因為店裡規定不能接受500元以上的小費。雖然其他員工建議，將2000元分成4份，但是餐廳還是拒絕了，不過拒絕的原因並不清楚。

雖然客人之後接到餐廳通知，並對不能給超過500元的小費感到失望，但是當鮑爾要求撥電話向客人致意時，經理卻說聯絡方式已經不見，因此鮑爾只能將此事貼到臉書，希望有人可以將此事告知客人。

鮑爾 帳單 德州

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