願意施打新冠疫苗？ 僅59%麻州人點頭
根據西新英格蘭大學民調中心本周公布的民調，麻州有超過三分之一的成年人對即將問世的新冠疫苗的批准程序缺乏信心，也擔心疫苗的副作用而不願施施打疫苗。
這項調查在截至11月24日止的一個月中通過電話訪問415名成人，誤差為正負五個百分點；59%的受訪者表示會接種疫苗，38％的人表示不會；有九成支持麻州地方政府要求民眾在公共場所戴口罩；64%對施打新冠疫苗非常或有些擔心，其中66％表示認識新冠確診的人，有29％說他們認識因新冠病故者。
當民調中心詢問受訪者不願接種疫苗的原因，29%不願接種者表示不信任批准程序，擔心疫苗批審被政治化；26％擔心疫苗的副作用，14％希望獲得更多有關疫苗的信息；9％認為疫苗發展過程過於匆忙，沒有足夠的測試。
研究人員說，幾家大藥廠近日都在炫耀其疫苗的高效能成果，而民調結果顯示出的民眾低信心數字，讓人頗感意外；而對新疫苗缺乏信心還有種族因素，65%的白人表示願意接種疫苗，57%有色人種不接受疫苗，如何彌合這個鴻溝是個很大的挑戰。
專家說，民眾不信任新疫苗，是對審批和授權不理解；事實上，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)的兩個立程序都很安全。如果僅有59%的民眾施打疫苗，顯然不足，要消除病毒，接種疫苗的民眾比率越高越好。
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