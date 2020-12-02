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波士頓博物館首推全館個人展 華裔藝術家望療愈人心

記者劉晨懿之/ 波士頓報導
波士頓加德納博物館（Isabella Stewart Gardner Museum）將於2020年12月3日至2021年6月20日推出《沈偉: 繪韻》（Shen Wei: Painting in Motion）。(沈偉藝術提供)
波士頓加德納博物館（Isabella Stewart Gardner Museum）將於2020年12月3日至2021年6月20日推出《沈偉: 繪韻》（Shen Wei: Painting in Motion）。(沈偉藝術提供)

波士頓加德納博物館（Isabella Stewart Gardner Museum）將於2020年12月3日至2021年6月20日推出享譽全球的華裔藝術家沈偉的全館展覽—《沈偉: 繪韻》（Shen Wei: Painting in Motion）。屆時將沈偉多件繪畫、電影和跨媒介作品將在北美首次亮相，這也是加德納博物館首次在全館推出藝術家的個人展覽。

沈偉曾先後獲得包括有舞蹈界「奧斯卡」之稱的「尼金斯基獎」、美國創造性人才最高獎「麥克阿瑟天才獎」、美國舞蹈節2020年「編舞家終生成就獎」等獎項。2008年，他受邀為北京奧運會開幕式擔任創意策畫和「畫卷」篇編導。

據沈偉介紹，加德納博物館展出的新作品中包括畫作「反映元素」和電影「激情的精神」，呈現對光對生命的追求，帶來一種堅強突破精神壓力和身體困惑的力量引導。疫情當下存在著很多精神困惑和對人生狀態或未來的迷茫，他認為藝術能帶來很大的精神力量；這些走入博物館的人們，需要藝術作品來溝通、引導和療愈。

沈偉說，很榮幸能用到博物館所有空間，形成一種對話。他從未將繪畫、三部電影、舞蹈錄像和一些手稿同時展現，多媒體跨領域的呈現方式比以往展出更豐富，其中特別設計了一個新裝置--十個抽屜，每個抽屜代表一個他的思想，包括舞蹈、電影、中國戲劇、朋友交流信件、夢境和文字等。

加德納博物館館長、此展聯合策展人福格爾曼（Peggy Fogelman）表示，「在全球疫情使得人們渴望連接和愈合的時刻，我們的身體和精神皆能感受到沈偉藝術的召喚。我們很高興能呈現這位跨越邊界的當代藝術家的全面向作品，帶領公眾進入沈偉的精神之旅。」

查詢展出詳情可上網www.gardnermuseum.org/calendar/exhibition/shen-wei。

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