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新冠疫苗12月中下旬到麻州 第一階段30萬人接種

記者唐嘉麗／波士頓報導
輝瑞藥廠研發的新冠疫苗已申請緊急授權，預計本月中面市。(歐新社)
輝瑞藥廠研發的新冠疫苗已申請緊急授權，預計本月中面市。(歐新社)

麻州疫苗諮詢小組成員說，首批新冠疫苗有望在兩周內抵達麻州，預計麻州能獲得足夠的兩次注射配額，在第一階段為30萬居民接種疫苗。由於輝瑞和Moderna兩藥廠申請聯邦緊急使用授權，該小組認為麻州可在12月中下旬取得兩種疫苗，並在之後幾個月內分發。

州長貝克1日說，大部分接種疫苗活動可能在12月至3月間進行，由於工作、年齡或身體狀況，「高危人群」會是麻該第一批接種疫苗的群體；如果一切按計畫進行，一般民眾可能在春季獲得疫苗。

全美各州須在本周五之前向聯邦提交疫苗分發計畫；麻州疫苗分發計畫將由疫苗諮詢小組擬定，州長同意。

疫苗小組成員、牛頓衛斯理醫院老年病醫生莫成(Asif Merchant)對環球報說，時間至關重要，小組正在建立施打疫苗的優先順序列表；雖然聯邦疾病防治中心(CDC)的疫苗接種優先順序對各州並無約束力，但多數州會遵循其建議；大家都同意需要保護醫療保健系統能力，醫護人員應是第一批施打疫苗者。

麻州新冠肺炎近三分之二的死亡者來自長期護理設施，麻州老年護理協會主席葛瑞格里歐(Tara Gregorio)認為，屬於高危險群的療養院員工和院民應居疫苗排序之首。由於療養院民沒有參加疫苗臨床試驗，有些疫苗諮詢小組成員對缺乏安全數據和擔憂更多副作用而有保留；但該小組1日表決通過，麻州第一階段疫苗施打中，除了醫護人員，也包括長期護理設施的院民。

除此，疫苗諮詢小組認為在疫苗數量有限情況下，接種疫苗排序應為：醫療機構員工、其他保健工作者和老師、托兒所員工、運輸和食品供應界員工、患有兩種或多種慢性病者、65歲以上老人、年輕人和8至12歲兒童。

小組成員認為8歲以下兒童不是首批大規模疫苗臨床試驗的一部分，因此不會被列在疫苗接種排序中。

疫苗 麻州 療養院

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