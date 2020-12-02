獵鹿悲劇！明州男子被誤認為獵物慘遭一槍打死

明州漁獵協會會長白傑克提醒獵友，打獵時務必依法穿上醒目顏色衣物。(明州漁獵協會)

一名28歲的明尼蘇達州男子，日前在該州紅湖保護區打獵時，遭另一名獵人誤認為獵物開槍打死，由於目前正值中西部州打獵季節，明州 漁獵協會會長白傑克呼籲計畫參加打獵的華人 獵友，務必留意穿著橘色醒目衣著，並嚴格遵照法定開槍時間，以免觸法，甚至釀成悲劇。

明州貝爾圖拉米郡(Beltrami County)警長辦公室指出，遭獵槍誤殺的男子為住在貝米德金市(Bemidji)的達德利(Lukas R. Dudley)，上月25日晚間7時16分左右，警長辦公室收到報案電話稱紅湖保留區附近有人中槍。

經警察 到場調查，達德利中槍前正在附近獵鹿，開槍擊中他的為另一名也在保留區打獵的33歲男子史塔利(Rain Stately)，這兩人並非結伴前往的獵友。

根據該郡警官貝特爾(Ernie Beitel)表示，史塔利供稱，他開槍前看到樹林中有東西在移動，他以為是麋鹿，因此朝目標開了一槍，然而當他走進中槍獵物時，赫然發現自己打中的是人，立即撥打911求救。

警長辦公室說，死亡的達德利沒有依照規定穿著高能見度的打獵衣物。

由於近日正逢明州打獵期，近年越來越多華人熱中參與這項戶外活動，成員以華人為主的明州漁獵協會會長白傑克說，少部分人以為只要買獵槍了就可以隨意到任何地區打獵，「這是錯誤的」，他提醒喜歡戶外打獵者，務必要先徹底了解相關法律，以免害人害己。

針對這起意外事件，白傑克解釋，持槍打獵者依照規定，只要到合法獵區打獵時，一定得穿上高能見度的醒目顏色衣物，通常是亮橘色，這樣可以讓其他獵友從遠處就能清楚分辨移動目標是人或動物。

他說，這次打死另名獵人的開槍者，違反了全美步槍協會(NRA)第四條規定：開槍前要清楚知道你的目標與目標後面是什麼，其次，打獵合法開槍有限定時間，依法為每天日出前半小時到日落後半小時才能開槍，而此事件的史塔利在晚間7時以後開槍，已經超過冬季日落時間約下午4時30分後1個多小時，也違反了規定。