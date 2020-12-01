我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

選後民調：白登支持率升至55% 川普跌3個百分點

被困？反鎖？Zappos謝家華火災致死疑點多

比被狗咬的機率低 郵差遭持槍搶劫

休士頓訊
休士頓一名郵差近日遭持槍搶劫，急按路附近住家門鈴求救。(Ring.com)
休士頓一名郵差近日遭持槍搶劫，急按路附近住家門鈴求救。(Ring.com)

持槍搶劫郵差在全美發案率並不高，28日在休士頓就發生了。在居民協助下，警方很快就找到嫌犯。據聯邦郵政檢查署稱，與郵差被搶相比，狗咬郵差事件更多。

據休士頓ABC13報導，這起郵差遭持槍搶劫案發生在休士頓東部一個居民區。28日正在外探親的莎拉聽到自家視訊門鈴響，於是她打開與門鈴相連手機屏幕，看見平時郵局送信的郵差正在緊張按門鈴敲門，還大聲說「趕緊叫警察報警，我被搶劫了！」，莎拉起初由於網絡原因，並未聽清楚。郵差看到屋內沒人應答，就趕忙向另一居民家跑去。另一屋主卡賓說，並未來得及應答，但隨後這些居民將自家監控視頻資料集中在一起送交警察，也協助警察很快破案。

媒體ABC13也介入採訪，通過居民提供的視頻資料，看到一名穿著綠色套頭衫的男子，靠近停靠路邊的郵車，郵車因為被線纜桿擋住，接下來發生的情形沒有錄到。隨後就看見這名男子腋下夾著一些郵件很快跑走。遭搶郵差背著郵件包在後面急急追趕。郵差記下男子車牌號，還有居民提供的視頻資料，讓警方及郵政執法人員很快在29日晚，將居住在MLK大道4900號街區的21歲劫匪諾曼（Curtivas Norman）抓獲。諾曼被控用致命武器攻擊罪。檢方表示，被告起初向郵差出示了槍托，以示威嚇。被告還可能被控其它罪名。

根據聯邦郵政檢查署記錄，全美搶劫郵差案發案數非常少見。2019年全美共發生類似案件94起，與之對比的是，郵差被狗咬事件卻多出很多，去年一年，郵差被狗咬事件超過5000起。

警察 郵政 休士頓

上一則

費城餐廳禁堂食 市府同意減稅

延伸閱讀

社群女網紅 遭棄屍公路荒草中

社群女網紅 遭棄屍公路荒草中
沃森市連11起隨機無端襲擊 郵差也遭殃

沃森市連11起隨機無端襲擊 郵差也遭殃
蘋果安全長被控賄賂加州警方 欲拿iPad換持槍證

蘋果安全長被控賄賂加州警方 欲拿iPad換持槍證
2男持槍搶民宅 皇后區5婦孺成人質

2男持槍搶民宅 皇后區5婦孺成人質
兩男子持槍入室盜竊皇后區一民宅 拿屋內五人當人質

兩男子持槍入室盜竊皇后區一民宅 拿屋內五人當人質
「詐」彈、持槍男疑意圖襲擊計票中心 賓州費城威脅頻傳

「詐」彈、持槍男疑意圖襲擊計票中心 賓州費城威脅頻傳

熱門新聞

陳宏林、黃麗貞夫婦駕房車遊美國，享受退休生活。(記者唐嘉麗／攝影)

退休夫婦慢活 駕房車遊遍美國

2020-11-28 02:10
總統川普24日在白宮玫瑰園參加感恩節火雞赦免儀式。(美聯社)

川普落選 新州民主黨告他的70項訴訟怎麼辦

2020-11-24 15:45
德州醫療委員會目前正在審理一名助孕醫生的不當醫療案件。（Texas Medical Board網頁 )

年少暗播種 德州助孕醫師30年後自食苦果

2020-11-26 00:05
疫情期間，藉口罩詐財案件多。(Unsplash網頁)

空頭口罩賣五倍價涉3億元 某國政府付款才知冤

2020-11-24 22:32
「柯迪雷拉莊園」是專為吸引加州人而設計的住宅區。(Cordillera Ranch網頁)

德州這區 外州有錢人搶著競標

2020-11-23 19:16
傳聞拉斯維加斯金沙集團暗助德州賭場合法化。( 金沙集團網頁)

偌大一個州 想開賭場挽救經濟

2020-11-25 19:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情
白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格
感恩節後「50州同爆天災」新冠住院9.3萬人 前官員：年底前1/3人可能染疫

感恩節後「50州同爆天災」新冠住院9.3萬人 前官員：年底前1/3人可能染疫
彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬

彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬
一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元

一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元