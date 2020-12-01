比被狗咬的機率低 郵差遭持槍搶劫

休士頓一名郵差近日遭持槍搶劫，急按路附近住家門鈴求救。(Ring.com)

持槍搶劫郵差在全美發案率並不高，28日在休士頓 就發生了。在居民協助下，警方很快就找到嫌犯。據聯邦郵政 檢查署稱，與郵差被搶相比，狗咬郵差事件更多。

據休士頓ABC13報導，這起郵差遭持槍搶劫案發生在休士頓東部一個居民區。28日正在外探親的莎拉聽到自家視訊門鈴響，於是她打開與門鈴相連手機屏幕，看見平時郵局送信的郵差正在緊張按門鈴敲門，還大聲說「趕緊叫警察 報警，我被搶劫了！」，莎拉起初由於網絡原因，並未聽清楚。郵差看到屋內沒人應答，就趕忙向另一居民家跑去。另一屋主卡賓說，並未來得及應答，但隨後這些居民將自家監控視頻資料集中在一起送交警察，也協助警察很快破案。

媒體ABC13也介入採訪，通過居民提供的視頻資料，看到一名穿著綠色套頭衫的男子，靠近停靠路邊的郵車，郵車因為被線纜桿擋住，接下來發生的情形沒有錄到。隨後就看見這名男子腋下夾著一些郵件很快跑走。遭搶郵差背著郵件包在後面急急追趕。郵差記下男子車牌號，還有居民提供的視頻資料，讓警方及郵政執法人員很快在29日晚，將居住在MLK大道4900號街區的21歲劫匪諾曼（Curtivas Norman）抓獲。諾曼被控用致命武器攻擊罪。檢方表示，被告起初向郵差出示了槍托，以示威嚇。被告還可能被控其它罪名。

根據聯邦郵政檢查署記錄，全美搶劫郵差案發案數非常少見。2019年全美共發生類似案件94起，與之對比的是，郵差被狗咬事件卻多出很多，去年一年，郵差被狗咬事件超過5000起。